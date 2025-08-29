Dogovarao primirje s Putinom pa kasnije promijenio priču: Zapisnik sa sastanka? Nema ga

Američki predsjednik Donald Trump opet je izazvao diplomatski kaos i to na najosjetljivijoj temi današnjice, ratu u Ukrajini. Njegov posebni izaslanik Steve Witkoff, 6. kolovoza je u Moskvi sjeo za stol s Vladimirom Putinom. Nakon sastanka javio je Trumpu da je ruski predsjednik spreman na "velike ustupke" kako bi se rat završio, piše Reuters.

Trump je odmah proglasio "veliki napredak" i najavio povijesni summit s Putinom. No, već idući dan sve se zakompliciralo.

Na razgovoru s europskim čelnicima 7. kolovoza, Witkoff je ispričao da Putin nudi povlačenje iz Hersona i Zaporižja, ali zauzvrat traži Donjeck i Luhansk. Europljani su ostali šokirani jer se to nije slagalo s njihovim informacijama o ruskoj poziciji i Putinovim stavovima.

Već sljedećeg dana, Witkoff je promijenio priču, tvrdio je da Putin uopće nije spominjao povlačenje, nego samo to da Zapad ne mora formalno priznati rusku vlast nad tim teritorijima.

Foto: Jeenah Moon

Pomalo amaterski i neiskusno, Witkoff na sastanak s Putinom nije poveo zapisničara iz State Departmenta, zbog čega ne postoji službeni zapis onoga što je Putin zapravo ponudio

Summit bez rezultata

Sva konfuzija kulminirala je 15. kolovoza na summitu Trump–Putin u Anchorageu na Aljasci. Umjesto velikog dogovora, dvojica predsjednika razmijenila su osmijehe i kurtoazne poruke. Riješenje rata u Ukrajini to nije pomaknulo ni milimetra.

Kurt Volker, bivši američki veleposlanik pri NATO-u, rekao je:

– Mi smo točno tamo gdje smo bili i prije nego što je Trump došao na vlast. Rat i dalje bjesni, a strategija kako zaustaviti Putina ne postoji.

Trump hvali sebe, saveznici zbunjeni

I dok Bijela kuća brani Trumpovu "nekonvencionalnu" diplomaciju tvrdeći da je napravio više za mir nego Joe Biden u tri i pol godine, saveznici u Europi i dalje ne znaju što je Putin zapravo rekao. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij upozorio je kako Moskva summit koristi samo za kupovanje vremena prije nove ofenzive.

Foto: Kent Nishimura

Za to vrijeme, ruske rakete i dronovi nastavljaju razarati ukrajinske gradove, samo ovaj tjedan zabilježen je drugi najveći napad na Kijev od početka rata. Ukupno je 21 čovjek poginuo.

I dok Trumpovi pristaše tvrde da je "na pragu povijesnog proboja", kritičari upozoravaju da se sve pretvara u improvizaciju koja ide na ruku Moskvi..