'Dogovorili smo metodologiju, nije matematička trgovina. Probat ćemo postići konsenzus'

Pregovarački timovi lijeve oporbe i HDZ počeli su razgovore o izboru kandidata za tri upražnjena mjesta sudaca Ustavnog suda.

- Dogovorili smo neku metodologiju predlaganja,nismo razgovarali o imenima. Sada je na nama da izvijestimo vodstva stranaka i onda ćemo u narednim danima dogovoriti nastavak razgovora - kazao je SDP-ov Saša Đujić.

A kada je u pitanju metodologija nije želio izlaziti s detaljima dok se ne izjasne vodstva stranke.

- Ono što smo razgovarali na tragu je onoga što smo mi komunicirali proteklih dana. Cilj je izabrati najbolje, najkvalitetnije i one koji štite ustavne vrijednosti, ima metodologija je na tom tragu - kazao je.

Zadovoljan je sastankom, jer se pokušava naći rješenje, a kako će cijela priča na kraju završiti, kaže, vidjet ćemo. A je li se spominjala HDZ-ova većina u ustavnom sudu?

- Ne bih iznosio detalje kako se razgovaralo, ali nije model 2:1 i matematička trgovina. Probat ćemo postići konsenzus - kazao je Đujić.

Iako je tijekom razgovora spomenut prijedlog HDZ-a o vezanom izboru troje sudaca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda, Đujić je poručio kako su po tom pitanju lijeva oporba i dalje jedinstvena i ne veže ta dva procesa.

- S naše strane ne želimo uopće o tome razgovarati kao o povezanim procesima niti želimo o tome pričati -poručio je.

Na pitanje je li gotovo s HDZ-ovim ultimatum, ponovio je kako SDP na to ne pristaje i da im je to potpuno neprihvatljivo.

- Ako se to nastavi onda ćemo vidjeti u narednim danima kako ćemo se postaviti - rekao je Đujić.

Idući sastanak najvjerojatnije će biti idući tjedan, ali ne prije srijede. Ponovio je da prvo timovi moraju izvijestiti vodstva svojih stranaka i donijeti stav, a onda će se odlučiti hoće li se i kako dalje. Sandra Benčić (Možemo!) "Tražili smo izdvajanje ta dva procesa i tražili smo da se pokuša postići konsenzus, a ne da se biraju po stranačkim kvotama".

- Tražili smo izdvajanje ta dva procesa i tražili smo da se pokuša postići konsenzus, a ne da se biraju po stranačkim kvotama - kazala je.

U Saboru je pak sazvana i sjednica Odbora za pravosuđe, na kojoj bi se trebalo glasati o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda. Zbog nedostatka kvoruma ona je otkazana. Predsjednik odbora Nikola Grmoja (Most) kazao je kako je za to krivac premijer Andrej Plenković, koji je još u ponedjeljak poručio da neće biti kvoruma na Odboru za pravosuđe ako se ne postigne dogovor s lijevom oporbom oko hodograma izbora sudaca na Ustavnom sudu i čelne osobe Vrhovnog suda, jer na sjednicu Odbora neće doći HDZ-ovi članovi.

Na odboru se trebalo glasati o troje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, saslušanih još 1. prosinca 2025. godine: Aleksandri Maganić, Šimi Saviću i Mirti Matić, kandidatkinji predsjednika Republike Zorana Milanovića za tu funkciju. I dok HDZ želi sa SDP-om postići vezani dogovor za izbor sudaca obaju sudova, iz SDP-a su poručili da ne pristaju ni na kakvu trgovinu te da žele razgovarati isključivo o načinu i modalitetu izbora troje sudaca Ustavnog suda. Osim Plenkovića, Grmoja je prozvao i SDP, jer smatra da su pristankom na pregovore s HDZ-om pokazali da su maske pale i da se u državi ništa ne može izabrati bez političke trgovine HDZ-a i SDP-a.

- Pristaju na ovu trgovinu i igru, nažalost, zbog toga ispašta pravosuđe, no ono što je dobro jest da su sve maske su pale, sasvim je jasno da mi za sve ključne pozicije u državi imamo trgovinu u kojoj nije bitno tko je kakav kandidat i njegove kvalifikacije - rekao je.

Grmoja ne namjerava sazivati sjednicu o davanja mišljenja o kandidatu za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda sve dok se kako je rekao "ovi ne dogovore ili dok im ne dođe do pameti da je ovo ponašanje sramotno".

Urša Raukar (Možemo!) navela je kako oni neće sudjelovati u trgovini te da su pitanje izbora šefa Vrhovnog suda i troje sudaca Ustavnog suda odvojeni procesi i da se suci tako trebaju izabrati. Mišel Jakšić (SDP) istog je stava.

- Tražimo da raspetljamo ovu situaciju oko Vrhovnog suda, koja je prevažna za funkcioniranje sudske uprave, kao što i oko izbora ustavnih sudaca ne želimo pristati na nikakve kvote nego želimo razgovorom pokušati vidjeti možemo li postići konsenzus oko tri najbolja kandidata - rekao je.