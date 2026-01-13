Obavijesti

BITNO JE DA INSTITUCIJE RADE

Sastaje se većina, Mlinarić: Očekujemo od HDZ-a, SDP-a i Milanovića da budu razumni

Sastaje se većina, Mlinarić: Očekujemo od HDZ-a, SDP-a i Milanovića da budu razumni
Zagreb: Dolazak članova parlamentarne većine na sastanak u Vladu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Admiral

Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić izjavio je u utorak da njegova stranka nema neku veliku ulogu u izboru predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca, poručivši kako im je jedino bitno da sve institucije funkcioniraju, da se izaberu najbolji ljudi i ne dođe do paralize sustava. 

"Što se tiče predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca, DP nema neku veliku ulogu, to je dogovor SDP-a, HDZ-a i predsjednika države. Nama je bitno, u ovoj geopolitičkoj situaciji, gdje se karte miješaju iz dana u dan, da sve institucije funkcioniraju, da se izaberu najbolji ljudi i da ne bude paralize sustava”, izjavio je Mlinarić uoči sastanka parlamentarne većine u Banskim dvorima.

SPOMENUO I MILANOVIĆA... Plenković: 'Potezom s izborom sudaca smo dali recept drugim strankama kako do rješenja'
Plenković: 'Potezom s izborom sudaca smo dali recept drugim strankama kako do rješenja'

"To je jedino što DP želi i očekuje od svih aktera, SDP-a, HDZ-a i predsjednika Republike, da budu razumni, da institucije mogu raditi svoj posao koji trebaju raditi”, dodao je.

Upitan je li mu sporno vezivanje dvaju izbora, Mlinarić je odgovorio da će se oko toga dogovoriti HDZ, SDP i predsjednik države, odosno po kojem principu će se izabrati najbolji ljudi da vode institucije.

GOSTOVAO U DNEVNIKU HTV-a Habijan o povezivanju izbora sudaca i Milanovićevoj izjavi: 'Eto tko se držao Ustava...'
Habijan o povezivanju izbora sudaca i Milanovićevoj izjavi: 'Eto tko se držao Ustava...'

Predsjednik HNS-a Krunoslav Lukačić izjavio je da bi o izboru ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda prvo volio porazgovarati s premijerom Andrejom Plenkovićem na sastanku vladajuće  većine i onda komentirati.

"Moramo najprije čuti konkretno od premijera, kao vladajuća većina,  pa onda da možemo dalje komentirati".

Upitan o imenovanju novog glavnog državnog inspektora, Lukačić  je poručio kako bi to, prije svega, morala biti moralna osoba. "Vjerujem da ćemo naći takvu osobu koja će biti neokaljana i voditi inspektorat kako treba”, kazao je Lukačić.  

