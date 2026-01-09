Također, smatra da svaka će osoba koja je stručna, koja ima kvalitetan rad, koja može na intervjuu pokazati da to zaslužuje, dobiti podršku
Habijan o povezivanju izbora sudaca i Milanovićevoj izjavi: 'Eto tko se držao Ustava...'
Ministar pravosuđa Damir Habijan gostovao je u Dnevniku HTV-a i komentirao povezivanje izbora sudaca, kojemu su se suprotstavili oporba i predsjednik Republike. Habijan je rekao da stvar treba staviti u vremenski kontekst, kada su tri mjesta na Ustavnom sudu nepopunjena, piše HRT.
- U ovom slučaju u vremenski kontekst. Mi se nalazimo u jednom dužem periodu, kada niti na poziciji predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda, ali isto tako, ako govorimo o pozicijama, tri mjesta na Ustavnom sudu zapravo su nepopunjena. Naravno da nam je bio cilj jednom pozitivnom inicijativom izaći i ponuditi da se ova situacija, kad govorimo o upražnjenim mjestima riješi. Narativ u kojem je oporba željela ovaj prijedlog prikazati kao trgovinu, treba apsolutno odbaciti, jer u ovom slučaju doista nema razloga, niti možemo govoriti o bilo kakvoj trgovini, rekao je Habijan.
Smatra da je dužnost Hrvatskog sabora i saborskih zastupnika da izaberu suce i predsjednika Vrhovnog suda, u suprotnom, doći ćemo u situaciju koja nije dobra.
- Dakle, da imamo situaciju da na Ustavnom sudu imamo odnos nepopunjeni, prije svega Ustavni sud i neku pat poziciju ili odnos pet naprema pet, ili da nemamo popunjeno mjesto predsjednice ili predsjednika Vrhovnog suda. Mislim da to oporbi nije sigurno u interesu, rekao je.
Istaknuo je da je takav trenutak da oporba mora shvatiti situaciju.
- Ako želimo raditi u interesu države i hrvatskih institucija, onda mislim da će oporba shvatiti i ovaj konstruktivni prijedlog i ovu pozitivnu inicijativu i namjeru. Ovo rješenje, kada govorimo o Ustavnom sudu i načinu predlaganja kandidata, nije samo nešto što je svojstveno za Republiku Hrvatsku. Tu se stvorio jedan narativ da se radi o nekom političkom izboru. Ovo je jedna pozitivna inicijativa da se ta mjesta popune. Taj politički postupak nije svojstven samo za Hrvatsku, isto identično rješenje imate u Njemačkoj, objasnio je.
Naglasio je da se zna koji su uvjeti zakonom propisani da bi netko uopće došao u poziciju da se kandidira i kasnije bio i izabran. Habijan je komentirao i izjave Zorana Milanovića i oporbe.
- Kada se govori o predsjedniku Milanoviću, treba ukazati na njegovu konzistentnost, kao što treba ukazati i na neprincipijelnost i licemjere oporbe. Pogotovo jučerašnje izjave koje je dao predsjednik SDP-a Hajdaš Dončić. Sjetimo se i ovog prethodnog poziva za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda koji je zapravo završen nezakonito. Dakle, predsjednik države za kolegicu Aleksandru Maganić trebao je vrlo jasno predložiti i zatražiti mišljenje od opće sjednice Vrhovnog suda, isto tako odbora za pravosuđe. To se nije dogodilo. Toliko o tome tko se držao zakona i tko se držao Ustava, rekao je.
Dodao je da ustavni suci, bez obzira jesu li predloženi od HDZ-a, sigurno nisu produžena ruka HDZ-a.
- Ako pogledate prošlu konstelaciju ili odluke koje je donosio Ustavni sud u ovom sazivu, 98 % odluka je doneseno u omjeru 10 naprema 3, kaže.
Također, smatra da svaka će osoba koja je stručna, koja ima kvalitetan rad, koja može na intervjuu pokazati da to zaslužuje, dobiti podršku.
