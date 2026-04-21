Dojave o bombama u više škola u Hrvatskoj. Ministarstvo: 'To je nepromišljeno sijanje panike'

Zadnjih dana širi se sve više prijetećih poruka o bombama. I dok su se u petak proširile poruke o bombama u zagrebačkim trgovačkim centrima, u ponedjeljak su bile one o bombama u školama na području Splita. Srećom, pokazale su se kao lažne.

Ipak, niti utorak nije bio pošteđen toga. Više zagrebačkih škola zaprimilo je dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, zbog čega su učenici i djelatnici evakuirani, a nastava nije započela. O tome se oglasila i policija.

Pokretanje videa... 00:29 Dojava o bombama u zagrebačkim gimnazijama | Video: čitatelj/24sata

Policijski službenici upućeni su na teren te su u tijeku pregledi školskih objekata, kažu u policiji. Dojave o bombama kasnije su stigle i u neke dubrovačke škole.

Nakon dojava o bombama u školama reagiralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih:

"Vezano uz sve učestalije slučajeve dojave o bombama u školama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ističe kako sustav mora reagirati na svaku prijetnju, pa i onu najmanju, i to će uvijek činiti. Sigurnost svih u sustavu nam je na prvome mjestu.

Osuđujemo ovakve nepromišljene postupke koji unose paniku i strah te su nam u potpunosti nejasni motivi onih koji to čine. Nadamo se da će policija vrlo brzo pronaći počinitelje i da će ih pravosuđe brzo i adekvatno kazniti kako nikome više ne bi palo na pamet takvo što činiti."