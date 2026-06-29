Dok HDZ legićima udara po Tomaševiću, Možemo! i dalje raste popularnost u anketama

Tko kaže da HDZ nije moderan, suvremen i ingeniozan?

Samo je ponovno promašio tajming.

HDZ-ov lego filmić o Možemo! i aferi Hipodrom poklopio se s rezultatima još jednog istraživanja javnog mnijenja u kojem vladajućoj stranci pada, a oporbenom Možemo! se diže rejting.

Istraživanje Crobarometra za Novu TV prošloga tjedna otkriva da se HDZ-u iz mjeseca u mjesec i tako već šest mjeseci, rejting lagano topi, dok je Možemo! - uz Most - jedina stranka kojoj popularnost raste. I sve to unatoč sve jačim napadimaa HDZ-a na stranku koja već u dva mandata vlada Zagrebom.

Ili upravo zbog toga.

Moramo po Možemo!

Lego filmić kojeg je HDZ lansirao u javnost upravo u trenutku objave ankete tek je još jedan u nizu udaraca vladajuće stranke na drugu najjaču stranku lijeve oporbe, iako ne i na onu još uvijek formalno najjaču.

Spot ukrašen prigodnim pjesmuljkom o aferi Hipodrom sugerira da se HDZ s velikim zakašnjenjem želi okrenuti gerila marketingu, gotovo po uzoru na onaj slavni spot "Kiro prosvir'o" iz 2007. godine, ali i upućuje na to da se HDZ počeo ponašati poput oporbene stranke.

Što u Zagrebu svakako i jest.

Kome su ti legići kreirani umjetnom inteligencijom uopće bili namijenjeni? Jesu li oni medij za komuniciranje s HDZ-ovim biračima? Ili bi oni trebali doprijeti upravo do biračke mase koja bi se s takvim stilom mogla identificirati, a to su birači lijeve oporbe?

Samo, kome je ikad HDZ uspio biti duhovit i simpatičan?

Lipe li Radosti

Naravno, spot je naišao na podsmijeh oporbene javnosti koja smatra bizarnim da HDZ kreira optužujuće spotove protiv oporbe zbog jedne afere, dok bi se istodobno o njegovim aferama mogli snimiti serijali po uzoru na Igru prijestolja.

Pa i uz poneku sočnu epizodu, poput one famozne sličice s "Lipom" i "Radosti".

Ali HDZ se postojano hvata jedne, ali vrijedne afere jer smatra da bi se ta jedna mogla zalijepiti za Možemo! uspješnije od desetina afera koje se vežu uz poslovično aferični HDZ. Misle da oporbeni izuzetak poništava ili makar relativizira njihovo pravilo.

Pored toga, HDZ se na pola trećeg mandata, dvije godine prije parlamentarnih izbora, prebacio u oporbeni način rada, što je neobično za stranku koja se ponaša kao da joj je vlast usađena u genetski kod i koja s visine posprdno odbacuje oporbena koprcanja kad se radi o napadima na njegovu vladu.

Smatraju to znakom slabosti. Sve dok sami ne postanu oporbeni provokatori.

HDZ-ovi trabanti

Nadalje, lego filmić pokazuje kako HDZ veliki dio svojih kapaciteta i energije troši na obračun upravo s Možemo!, kojemu rejting raste što ga Andrej Plenković i njegovi trabanti snažnije udaraju.

HDZ ne troši vrijeme na SDP kao formalnog lidera lijeve oporbe, jer je taj SDP dosad već izgubio sve velike stranačke utvrde i sveo se na grupaciju saborskih zastupnika ili na grupicu lokalnih dužnosnika.

No Možemo! vlada Zagrebom, a Zagreb je postao značajna meta i ogroman cilj. U Zagrebu se može efikasno rešetati po svim aspektima vladavine Tomislava Tomaševića i Možemo!, od ideoloških, preko političkih, do aferaških, što se istodobno ne može reći za SDP kao mlađeg partnera u metropoli.

Napadi na Možemo! imaju za svrhu i razbijanje ili barem osakaćivanje potencijalne lijeve koalicije za parlamentarne izbore, slabljenje jednog njezina dijela, i to onog najmotiviranijeg i najzagriženijeg. Kao i onog trenutno najprobitačnijeg, barme u anketama.

HDZ koristi sve moguće načine kako bi Možemo! barem malo začepio usta u njihovim daljnjim prozivkama HDZ-ove korupcije.

Glavno je pitanje, pak, hoće li usporiti napredovanje Možemo! u anketama.