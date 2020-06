Njihov gazda ih za uspješan rad nagrađuje tamburašima i izletima na advente po Europi

Color Design pun je dobro raspoloženih radnika, o kojima se gazda brine kao o vlastitoj obitelji. Onima kojima je radno mjesto predaleko kupio je službene aute, a djelatnici su mu uzvratili prijavom na natječaj 24sata

<p>Lice Davora Kalića iz Mrzovića, mladog direktora tvrtke Color Design, razvuklo se u širok osmijeh kad je čuo da su ga djelatnici prijavili na natječaj Poslodavac za 5. Nema bolje potvrde da radiš dobar posao i pritom poštuješ radnika od ove. No on dobro zna da je rad u građevinarstvu i na završnim poslovima kruh sa sedam kora. Radio ga je i on, i to do nedavno.</p><p>- U firmi sam tri godine. Radim kao soboslikar, ličilac i fasader. Za firmu sam čuo da je odlična i prije nego što sam došao na razgovor. Za pet minuta smo se sve dogovorili, čak se o plaći može pregovarati. Oduševio me gazda, koji je pun razumijevanja za radnike i nikad se ne postavlja kao šef nego kao prijatelj. Znao sam da je i on radio taj posao pa zna što sve prolazimo. Imamo brdo posla, što je dobro. Ni period pandemije virusa nije nas zaustavio. Imamo dobre uvijete za rad, sigurnu i redovitu plaću, radiš radno vrijeme, koliko možeš, a on je prije svega čovjek koji ima razumijevanja i za iznenadno bolovanje, slobodan dan, godišnji odmor. Meni je dao godišnji nakon samo dva mjeseca rada jer sam imao nekih problem s djetetom i šef nije rekao ni riječ. Dao mi je dva tjedna bez pitanja - kaže Hrvoje Pilkić iz Đakova, jedan od 17 zaposlenika tvrtke Color Design d.o.o., koja postoji od 2011. godine. Tad je gazda Davor (34) otvorio građevinski obrt sa svoja dva brata. Radili su sami sve poslove do kojih su dolazili i postupno se širili.</p><p><br/> - Ja sam bio jedan od radnika koji su prijavili firmu na natječaj. Radim u firmi već osam godina, praktično od kada postoji. Zapravo sam im bio prvi radnik u firmi jer je do tada firma imala samo četiri zaposlenika, svi članovi obitelji. Prijavio sam šefa jer je malo poduzetnika koji se toliko brinu o radnicima, sve redovito isplaćuju, dobivamo božićnice, paketiće za djecu, uskrsnice, stimulacije, prekovremene. Ako se ukaže potreba da se ide raditi subotom ili nedjeljom, on uvijek pristojno pita sve nas tko može, želi, naravno da svi priskačemo u pomoć jer znamo da će to biti plaćeno. Ne moramo ako ne želimo. Gazda je prisutan na gradilištu 24 sata na dan. Stalno je s nama. Nekad nešto pomaže oko poslova, ali uglavnom je u kontroli. Unatoč tome nije strog, iako bi možda trebao biti. Vrlo je pristupačan i to nam se svima sviđa. Ni u svakodnevnoj komunikaciji prema nama ne postavlja se kao gazda nego kao prijatelj. Čak sam pozvao prijatelja koji je ostao bez posla da dođe na razgovor kod gazde i primljen je - kaže Ivan Škegro dodajući kako se ujutro ne budi s grčem u trbuhu jer mora na posao nego ide sa zadovoljstvom.</p><p>A kako i ne bi kad je ekipa na gradilištu uglavnom mlada. Nije im teško ni mjesecima raditi na terenima po Hrvatskoj jer imaju osiguran smještaj, hranu i terenski dodatak, koji im znatno poveća plaću.</p><p>- Na terenu smo svi kao obitelj, pazimo jedni na druge, pomažemo si, većina nas druži se i mimo radnog vremena. Jedno vrijeme imali smo nogometnu ekipu pa smo sudjelovali na malonogometnim turnirima. U gazdinu selu Mrzoviću osvojili smo prvo mjesto, janka na ražnju. Mnogi mi zavide što radim u toj firmi jer u ovo vrijeme mnogo je majstora bez posla - kaže Goran Matković iz Forkuševaca.</p><p><br/> Zaposlenih u Color Designu ima iz šire okolice Đakova i Vinkovaca. "Nama koji putujemo iz udaljenijih mjesta gazda je ustupio dva službena automobila pa jedni druge povezemo usput na posao i nazad. To nam puno znači. Ne moramo trošiti svoj auto, gorivo, snalaziti se za prijevoz.</p><p>U našoj firmi nema puno fluktuacije među radnicima, uglavnom je ista ekipa, samo se proširujemo. Mene osobno dirnula je Davorova gesta kad nam je na kraju godine organizirao domjenak u firmi, doveo tamburaše, napravio feštu za sve; druge godine nas je vodio sve s obiteljima u Mađarsku na Advent, prošle godine u Beč na Advent. Unajmi autobus, bude nas više od 50. To je vrlo lijepo od njega. Svake godine nam priredi novo iznenađenje. To je dokaz da mu je stalo do radnika, do njihovih obitelji. Nama je jasno da njega sve to košta, a svejedno to čini - kaže Zlatko Prebeg iz Kešinaca, koji u ovoj firmi radi četiri godine.</p><p>No gazda firme, Davor Kalić, ne skriva da i njega sve to veseli.</p><p>- Volim da radnici znaju kako su nam bitne i njihove obitelji. Za Božić cijela moja obitelj sudjeluje u pakiranju paketića za njihovu djecu. Nama je to veselje. A i njima na kraju. Jedne godine sam se i odjenuo u Djeda Mraza pa sam išao to dijeliti po njihovim kućama. Jedne godine Budimpešta, druge Beč za advent, vodio sam ih i na imanje obitelji Salaj, unajmimo autobus i idemo kao cijeli kolektiv na izlet. Mene to čini sretnim iako bi možda neki poslodavci taj novac iskoristio za skijanje svoje obitelji. Oni su pokazali da to cijene i kroz posao mi to vrate - kaže i dodaje kako je firmu gradio od samog temelja, polako i sigurno, vodeći se motom da sve račune i obveze plaća odmah te da radniku isplata plaće mora ići redovno svakog 1. u mjesecu.</p><p>- Poslovima smo najviše bazirani na Slavoniju i Baranju, ali radimo i na području cijele Hrvatske. Tijekom zime odemo na Jadran nekoliko mjeseci. Radimo usluge završnih fasada, gletanje i bojenje interijera. Bazirani smo samo na tu djelatnost. U tome smo najbolji. Nama je jasno da se danas dobar majstor zlatom plaća jer ih nema, pa svoje platimo najbolje što možemo jer uglavnom pratimo javne natječaje i tu je cijena za naš posao fiksna. Primanja su od 5000 do 7000 kuna, ovisno o lokaciji terena i ostalom, kad je terenski dodatak, onda je to puno više - ne skriva Davor dodajući kako je neizmjerno zahvalan radnicima na povjerenju i što su ga prijavili na natječaj Poslodavac za 5, ali i zahvaljuje redakciji, koja ga je dovela do finala u tom izboru.</p>