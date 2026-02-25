Ukrajina: Gotovo 1800 Afrikanaca bori se za Rusiju

Govoreći zajedno sa svojim kolegom iz Gane, Sibiha je rekao da se vode razgovori s vladama diljem Afrike kako bi se spriječilo uvlačenje njihovih građana u takve prevare. Gana sljedeće godine predsjedava Afričkom unijom.

"Jasno vidimo da Rusija pokušava uvući afričke građane u rat koji odnosi živote", rekao je Sibiha na konferenciji za novinare. "Prema našim podacima, trenutačno se u ruskoj vojsci bori preko 1780 građana s afričkog kontinenta."

Afrički borci stigli su iz 36 različitih zemalja, što je više od pola svih zemalja na tom kontinentu, dodao je.

Ruske vlasti poriču ilegalno regrutiranje afričkih građana za borbu u svojim oružanim snagama.

Međutim, izvješća o afričkim muškarcima koji su privučeni u Rusiju obećanjima o poslovima i koji završe na ukrajinskoj fronti postala su češća posljednjih mjeseci, stvarajući napetosti između Moskve i nekih uključenih zemalja.

Ganski ministar vanjskih poslova Samuel Okudzeto Ablakwa rekao je da su mnogi Afrikanci koji se bore za Rusiju žrtve obmane, namamljeni na tamnoj strani interneta obećanjem civilnih poslova.

"Oni nemaju vojnu pozadinu. Nemaju sigurnosnu pozadinu. Nisu obučeni", rekao je Ablakwa. "Jednostavno su namamljeni i prevareni, a zatim odvedeni na frontu."

Ablakwa je izrazio solidarnost s Ukrajinom i pozvao na prekid vatre kako bi se okončao rat, koji je u utorak obilježio četvrtu godišnjicu. Rekao je da će zatražiti od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija da oslobodi dvojicu ganskih ratnih zarobljenika koji su zarobljeni boreći se za Rusiju.

Gana će tijekom svog predsjedanja Afričkom unijom promovirati programe za podizanje javne svijesti o mrežama trgovine ljudima koje regrutiraju za ruske snage koristeći se prevarom, rekao je Ablakwa.