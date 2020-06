Dok su drugi otpuštali radnike, u Decathlonu su sportski trgovci napredovali do viskoh pozicija

Decathlonci, kako se od milja nazivaju djelatnici najvećih sportskih trgovina u Hrvatskoj, prijavili su svoju tvrtku na natječaj 24sata i partnera Poslodavac za 5 jer vjeruju da nema boljeg radnog okruženja od njihovog

<p>U trgovinama Decathlona nizali su se prvi redovi nakon popuštanja mjera zbog korona virusa. Ljudima je sami pogled na sportsku opremu bio je osvježenje nakon višetjednog zatvaranja. S obzirom da su Decathlonove trgovine najveće trgovine sportske opreme u Hrvatskoj, može se reći da kupci spajaju ugodno s korisnim dok traže željene artikle u ponudi opreme za više od 100 spotrova jer nekada prošeću i korz 4000 kvadrata. Iza svega toga stoje zadovoljni djelatnici koji nam opisuju zbog smatraju da upravo Decathlon Zagreb d.o.o. Zaslužuje pobjedu na najtečaju 24sata i partnera u kategoriji srednjih poduzetnika. </p><p>Najbolje je to opisala Mirjana Pavličević, voditeljica, kako sama kaže, najbolje ekipe odjela planinarenja i alpinizma u Decathlonu.<br/> - Možda će moji odgovori djelovati neobično, ali ja zaista volim Decathlon i svaki dan ovdje mi je ispunjen zadovoljstvom, zbog čega sam upravo i prijavila tvrtku na ovaj natječaj – priča nam Marijana koja se, dodaje, u Decathlon zaljubila prije osam godina pohodeći trgovine po Italiji i pitajući se hoće li i Hrvatska imati nešto slično.</p><p><br/> - Urezan mi je ostalo u sjećanje komentar dečka da je Decathlon tvrtka kao stvorena za mene, a moja prva pomisao bila je "kako bi bilo lijepo raditi posao u kojem si okružen ljudima koji vole i žive sport". Kako mi se u tom periodu život sveo na putovanja između Italije i Hrvatske, na jednom od tih putovanja pročitala sam da Decathlon traži nove djelatnike. Prijavila sam se i pozvana sam na razgovor. U to vrijeme, s navršenih 37 godina i gotovo 19 godina radnog staža, nisam imala prevelika očekivanja i odlučila sam otići na razgovor za posao i krenuti od početka. Prijavila sam se za posao trgovca. Nakon zanimljivog intervjua i upoznavanja s budućim kolegama shvatila sam da je ovo mjesto koje će biti savršeno za mene i moj način života.</p><p>Pet godina kasnije, i dalje sam istog mišljenja – opisuje nam Marijana svoje početke u ovoj tvrtki. Kao najveću prednost rada u Decathlonu navodi: " Daje svojim zaposlenicima otvorene ruke, alate i mogućnosti za napredovanje. Kao najveću prednost svakako bih izdvojila slobodu koju svaki zaposlenik ima da se kreativno izrazi i radi na projektu kojeg voli. Upravo ta mogućnost je od mene napravila sasvim novu osobu - osobu željnu dokazivanja i učenja. Oduvijek su me zanimali projekti održivog razvoja, a Decathlon mi je, zajedno s mojim kolegama i voditeljima, omogućio da za to izvojim vrijeme i potaknuo me da se u tom smjeru dalje razvijam." Prema Marijaninim riječima ova trvtka ne samo da imam stabilnost i sigurnost, čemu teži svatko, već i priliku sudjelovati na projektima koji pozitivno na cijelu zajednicu.</p><p><br/> - Decathlon ne promatram samo kao poslodavca jer se zbog susretljivosti kolega, razumijevanja voditelja i sredine koja je otvorena i spremna na komunikaciju osjećam kao dio obitelji kojoj pripadam. Rad je nužan, ali odlazak na posao ne mora biti stres. Sretna sam što sam pronašla poslodavca koji cijeni zdrav rad te omogućuje bavljenje sportom, napredak i razvoj – ističe Marijana te na kraju zaključuje: "Nakon 20 godina rada u raznim djelatnostima, u mojim očima je Decathlon bez konkurencije. Iznimno mi je drago raditi u sredini u kojoj me voditelji uvijek guraju prema naprijed svojim razumijevanjem, prizemnosti i želji za pomoći. Moj je život bolji i kvalitetniji zahvaljujući radu u poticajnoj radnoj okolini koju pruža Decathlon."</p><p>A evo što za Decathlon znači ulazak u finale Poslodavca za 5: "Smatramo to velikim uspjehom, posebno s obzirom na to da prijave dolaze od naših djelatnika. Ovo dodatno osnažuje činjenica da je prijava za natječaj došla u vrijeme pandemije koronavirusa i generalne ekonomske nesigurnosti, što znači da se naši zaposlenici u Decathlonu osjećaju sigurno i u kriznom razdoblju. Upravo na tome cijelo vrijeme neumorno radimo i iznimno nam je drago da je naš rad urodio plodom.</p><p>Pandemija koronavirusa popraćena gospodarskom neizvjesnošću je pokazala koje kompanije razmišljaju dugoročno i spremno investiraju u svoje zaposlenike i u nepovoljnoj ekonomskoj klimi - u Decathlonu su naši zaposlenici uvijek na prvom mjestu tako da sigurnost radnih mjesta i plaće nisu nikada bile upitne te smo odmah odlučili da ćemo ih pod svaku cijenu očuvati bez obzira na eventualne državne poticaje."<br/> Decathonovi zaposlenici imaju plaćeno dodatno zdravstveno osiguranje te mogu testirati i posuditi opremu iz trgovine koju žele, ali je i kupovati po pogodnijim cijenama. </p><p><br/> - Pokušavamo dodatno motivirati i stimulirati naše zaposlenike ne samo kroz vrijeme koje provode na svojim radnim mjestima, već brinući za njih i van radnog vremena. Spomenute programe i pogodnosti rijetko oglašavamo, pa osim onih unutar kompanije, malo ljudi za njih zna. Projekt Poslodavac za 5 je odlična platforma da široj javnosti i struci predstavimo svoj rad, a možda privučemo i nove potencijalne Decathlonce – kažu u Decathlonu. </p><p>Na hrvatskom tržištu prisutni su šest godina te su u tom periodu otvorili sedam trgovina u šest gradova gdje radi 200 djelatnika. </p><p>Njihova pravna savjetnica Barbara Petričević (31) počela je kod njih raditi kao sportski trgovac prije četiri godine. Opisala nam je put svog napretka.<br/> - Mogu reći da je moj primjer pokazao da se trud i upornost u Decathlonu prepoznaju jer sam od pozicije prodavača sportske opreme na nepuno radno vrijeme, pa ubrzo nakon i na puno radno vrijeme na neodređeno, dežurnog voditelja u trgovini, raznih edukacija van zemlje (jedna od najdražih mi je zasigurno bio Izrael na 2 tjedna kada sam bila mentor svojim kolegama pri otvaranju nove trgovine), preuzimanja administrativnih poslova stigla do današnje pozicije Pravnog savjetnika.</p><p>Na tom putu, upoznala sam predivne ljude, naučila i stekla nove vještine za koje prije nisam ni sanjala da hoću. Smatram da sam sada i više nego spremna, zajedno sa svojim kolegicama u timu, doprinijeti rješavanju složenih pravnih pitanja s kojima se svakodnevno susrećemo – priča Barbara. Poslovni napredak doživjela je u vrijeme kada je većina Hrvata završavala na burzi rada.</p><p><br/> - Nikada nisam očekivala da ću u vrijeme pandemije koronavirusa, kada je mnoštvo mojih prijatelja izgubilo posao, ja dobiti mogućnost napretka u svojoj firmi, na veću poziciju i za veću plaću – otkriva nam Barbara. Njezina avantura u ožujku 2017.<br/> - Slučajno sam u planinarskim krugovima saznala da se otvara još jedan Decathlon u gradu.</p><p>Prvi razgovor za posao zaista mi je ostao u sjećanju: kada su moja buduća voditeljica Tihana i kolega Petar pročitali moj životopis i vidjeli stručnu spremu, rekli su: „Znači ti si naša buduća pravnica kada budemo spremni za tu poziciju u budućnosti”. Bilo je to jako simpatično, a moj razvoj se zaista tim putem i odvio – rekla je. Barbara smatra da se od drugih konkurentskih kompanija razlikuju jer im je ondje zaposlenik uvijek na prvom mjestu.</p><p><br/> - Naša kompanija se najviše razlikuje od drugih po tome što nam je uvijek zaposlenik na prvom mjestu. U Decathlonu se svi brinu jedni za druge, da nam je dobro i da smo zadovoljani s onim što radimo; bilo da se nalazili u ulozi prodavača, voditelja ili obavljali neki uredski posao u financijama, marketingu ili administraciji – zaključila je. </p><p> </p>