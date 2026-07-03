Dok su navijači gledali Hrvatsku i Portugal, dvojica Mađara krala bakrene oluke sa stadiona

Dok su navijači na stadionu SRC Mladost u Čakovcu pratili utakmicu Hrvatske i Portugala, dvojica državljana Mađarske iskoristila su gužvu kako bi krala bakrene oluke i dio krova s kućice za prodaju ulaznica. Naime, policija sumnja da su 34-godišnjak i 21-godišnjak u noći na petak, oko 2.30 sati, uz pomoć alata skinuli bakrene oluke, nosače oluka i bakreni krovni lim s objekta uz južnu stranu stadiona. Dio ukradenih predmeta pripremili su za odnošenje ostavivši ih na travi, dok su dio već spremili u auto.

No njihov plan nije uspio zahvaljujući savjesnom građaninu koji je primijetio što rade i odmah pozvao policiju. Pritom je policajcima dao detaljan opis auta, uključujući registraciju, što je bilo ključno za brzo pronalaženje osumnjičenih.

Foto: PU međimurska

Već oko 3.30 sati policija je zaustavila auto mađarskih registracija na cesti između Hodošana i bivšeg graničnog prijelaza Goričan. U vozilu su zatekli dvojicu osumnjičenih, a pronađen je i dio ukradenih bakrenih predmeta.

Obojica su uhićena i privedena u Policijsku postaju Čakovec, gdje je nad njima provedeno kriminalističko istraživanje. Protiv njih će biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje na krađu, dok će se visina materijalne štete utvrditi naknadno.

Iz Policijske uprave međimurske zahvalili su građaninu koji je pravodobnom dojavom pomogao u brzom razrješenju slučaja, istaknuvši kako je suradnja građana i policije važna za prevenciju kaznenih djela i sigurnost zajednice.