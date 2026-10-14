Dok Trump 'šuruje' s Rusijom, Zelenski je kod kralja Charlesa na dvoru. Evo što su dogovorili

Volodimir Zelenski doputovao je u srijedu u Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje su ga primili kralj Charles i britanski premijer Andy Burnham. Posjet ukrajinskog predsjednika Londonu dolazi u vrijeme pojačanih napetosti u odnosima Kijeva s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Kralj Charles primio je ukrajinskog predsjednika u Buckinghamskoj palači tijekom srijede poslijepodne. Dvojica čelnika, koji već dugo njeguju srdačan odnos, snimljeni su kako se rukuju i vode dubok razgovor u poznatoj kraljevskoj rezidenciji u samom središtu Londona.

Zelenski se oglasio na društvenim mrežama uoči niza sastanaka u britanskoj prijestolnici i istaknuo važnost razgovora koji ga očekuju. U svojoj je objavi zahvalio britanskom monarhu, premijeru i cijeloj naciji na snažnoj potpori, dodavši da vlade pripremaju odluke koje će ojačati ukrajinsku obranu.

I thank His Majesty King Charles III for the audience. It is important for me to have the opportunity to personally thank him for his unwavering support for Ukraine. We appreciate all the assistance provided by the United Kingdom. 🇺🇦 🇬🇧 @RoyalFamily Pictures are by Aaron Chown from Press Association. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2026

Ovo je samo jedan u nizu susreta na kojima kralj pokazuje jasnu potporu ukrajinskom čelniku u kritičnim trenucima. Monarh je ranije ove godine ugostio Zelenskog u dvorcu Windsor, a prije toga i na imanju Sandringham, samo nekoliko dana nakon što su američki dužnosnici javno kritizirali ukrajinsku vladu.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Nakon audijencije kod kralja, Zelenski se zaputio u Downing Street na pregovore s britanskim premijerom Andyjem Burnhamom, piše Politico.eu. Britanska vlada pripremila mu je izniman doček sa svečanom gardom Irske, što se u diplomatskim krugovima smatra potezom bez presedana.

Uoči posjeta, iz ureda premijera stigla je objava da Ujedinjeno Kraljevstvo planira uložiti znatna sredstva u obranu Ukrajine. Vlada ubrzava isporuku više od pet tisuća lakih višenamjenskih projektila tijekom iduće četiri godine, uz ogromno financiranje od gotovo dvije milijarde funti.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Britanija planira isporučiti protuzračne rakete u vrijednosti od gotovo pedeset milijuna eura te uvesti potpunu zabranu na izvoz ruskog ukapljenog prirodnog plina. Burnham je u parlamentu jasno naglasio da britanska potpora Ukrajini ostaje neosporna te da ruska agresija ne smije pobijediti na europskom kontinentu.

Zategnuti odnosi i naftni dogovor s Rusijom

Posjet ukrajinskog predsjednika Europi događa se u vrlo osjetljivom trenutku, neposredno nakon što je Donald Trump sklopio dogovor s Rusijom o ukidanju sankcija na izvoz ruskog dizela. Američki predsjednik donio je tu odluku uslijed snažnog pritiska javnosti zbog dramatičnog rasta cijena goriva uoči izbora za američki Kongres koji se održavaju u studenom.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Prema novom američko-ruskom sporazumu, Moskva će odmah isporučiti više od tristo tisuća tona dizela, nakon čega slijedi još pola milijuna tona tijekom studenog. Trumpovi potezi te njegove nedavne izjave da Ukrajina treba novog čelnika izazvali su strah u Kijevu, pogotovo nakon što ukrajinska vlada nije dobila nikakva upozorenja o iznenadnim ruskim napadima balističkim projektilima na njihovu infrastrukturu.

Oporbeni političari u Londonu pozvali su britanskog premijera da hitno osudi Trumpov dogovor s Vladimirom Putinom, no Burnham je odlučio pomno birati riječi kako ne bi dodatno narušio britanske odnose sa Sjedinjenim Državama.

​- Ono što moram učiniti u svojoj ulozi jest pokušati popraviti mostove kako bi se potpora vratila - objasnio je Burnham u donjem domu parlamenta.