Dokić i Gilić su iza rešetaka, ali ne zbog ubojstva kod Splita: Ulovilo ih s 816 grama kokaina!

Sudac istrage splitskog Županijskog suda odredio je istražni zatvor Marku Giliću (44) zvanom "Brzi" i Igoru Dokiću (47), ali ne zbog ubojstva 45-godišnjeg Splićanina Lovre V. koji je u ponedjeljak pronađen mrtav u napuštenom objektu iznad Solina, već zbog 816 grama kokaina koji je otkriven u automobilu kojim je upravljao Dokić u društvu svog 19-godišnjeg nećaka. Ispred njih vozio je Gilić na motoru, javlja Dalmatinski portal. Dvojac će iza rešetaka na Bilicama biti najmanje mjesec dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Mjesto gdje je pronađeno zapaljeno tijelo

Pokretanje videa... 01:48 Split: Mjesto gdje je pronađeno zapaljeno tijelo | Video: 24sata/pixsell

Kako piše Dalmacija danas, privedeni su već dulje bili pod prismotrom policije, ali nije to bio cjelodnevni nadzor. Pišu i kako je ubijeni 45-godišnjak uočen ispred zgrade u kojoj su boravili Dokić i Gilić u tjednu prije ubojstva.

Ubijeni Lovre |

- To su policajci zaduženi za droge dojavili kolegama koji su istraživali ubojstvo iz Rupotina pa je idući korak bio logičan – uhićenje dvojca osumnjičenih - piše Dalmacija Danas. Dokićev nećak (19) pušten je na slobodu i ostaje vidjeti hoće li se i protiv njega dići neka prijava. Za Dokića i Gilića policija sumnja da su imali veze s ubojstvom...

Policija je ekipu s drogom ulovila u Kupreškoj ulici. Dokić je vozio BMW njemačkih registarskih oznaka, nećak je bio suvozač. 'Prethodnica' je bio Gilić na skuteru. U ruksaku su mu pronašli nešto više od 800 grama kokaina. Tijekom policijske obrade nisu bili pretjerano rječiti, tek je Dokić kazao kako njegov nećak nije znao za drogu u autu.

Policija ih zasad nije prijavila za ubojstvo 45-godišnjaka iz Splita. Krim istraga nije gotova. U tijeku su brojna vještačenja - forenzička, toksikološka, komunikacijska, kako bi se rekonstruiralo kretanje osumnjičenih i razjasnio točan tijek događaja. Policija i tužiteljstvo intenzivno rade na prikupljanju dokaza i ispitivanju svjedoka, dok su Dokić i Gilić, zasad privremeno, iza rešetaka.

Prolaznici otkrili horor

Podsjećamo, muškarac (45) koji je ubijen rezom po vratu, a potom mučki zapaljen kako bi se prekrili tragovi zločina pronađen je u ponedjeljak među zidovima ruševne kuće na padinama Kozjaka, iznad naselja Rupotine. Karbonizirano tijelo pronašli su dvojica slučajnih prolaznika, a policija je već drugi dan imala indicije o kome bi mogla biti riječ iako je tijelo bilo gotovo neprepoznatljivo.

Split: Mjesto gdje je pronađeno zapaljeno tijelo | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Split: Mjesto gdje je pronađeno zapaljeno tijelo | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, ubijeni muškarac je Lovre V. iz Splita, a kao motiv ubojstva spominju se dugovi za drogu, ali i veza ubijenog s bivšom Gilićevom partnericom. Spomenuti Lovre V. (45) dugo se borio s ovisnošću, potom se uspio izvući iz pakla droge, posvetiti se teretani i duhovnosti, a potom se opet vratio staroj ovisnosti. Proteklih godina sudjelovao je i u pljački.

Da bi mogla biti riječ upravo o Lovri V., policija je zaključila i jer su pokraj zapaljenog tijela pronašli ključeve koji su odgovarali bravi stana u kojem boravi, ali i komadić tetovaže na vratu koji je ostao nezahvaćen vatrom.

Tko su Dokić i Gilić?

Igor Dokić iz solinske "podružnice" krim miljea splitskog bazena proteklih više od 20 godina "gost" je po stupcima crne kronike. Tako je pao zbog pljačke benzinske, s mlađim bratom organizirao je pobunu zatvorenika na splitskim Bilicama, gađao je suca fasciklom, a sudilo mu se i kad je pao kao dio organizirane skupine preprodavača heroina. Tad je, 2012. godine, pravomoćno osuđen na sedam godina zatvora. Četiri godine poslije opet pada zbog heroina i gaženja policajca, da bi 2018. godine s još dvojicom oteo bivšu partnericu, mlatio je i ošišao.

Marko Gilić Brzi u svom dosjeu pak ima slučaj obiteljskog nasilja, posjedovanja većih količina heroina, krađe mobitela iz trgovine, pljačkanja blagajne, krađe radnog alata, računala iz poslovnica... Šira javnost najbolje ga pamti po suđenju za pljačku banke u trgovačkom centru 2013. godine, kad je nepravomoćno osuđen na sedam godina zatvora, a onda pravomoćno oslobođen. Tužio je državu za naknadu štete zato što je u zatvoru nevin proveo 790 dana tražeći 80.000 eura odštete. No taj iznos nije dobio, nego oko 30.000 eura s kamatama. Dokića i Gilića u ovom slučaju navodno povezuje jedna žena, i to Gilićeva bivša. Navodno je Dokić “ložio” Gilića rugajući mu se kako je njegova bivša provodila vrijeme s ubijenim dok je on bio u zatvoru.