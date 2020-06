Doktor Grgić se vratio u Šibenik: Pet je mjeseci jedrio Atlantikom

<p>Šibenski liječnik <strong>Dražen Grgić </strong>nakon nešto više od pet mjeseci jedrenja, jučer se konačno vratio kući, piše <a href="https://sibenskiportal.rtl.hr/aktualno/sam-preplovio-atlantik-doktor-drazen-grgic-nakon-vise-od-pet-mjeseci-jedrenja-vratio-se-u-sibenik/">Šibenski portal.</a></p><p>Grgić je na putovanje krenuo 6. siječnja s misijom da iz Šibenika dođe do Brazila. Plovio je u akciji ‘Čisto more, čisto srce’, a ona je bila u humanitarne svrhe i to za pomoć SOS Dječjem selu Hrvatska, ali i za podizanje svijesti o važnosti očuvanja mora.</p><p>U pet mjeseci je dva puta preplovio Atlantik.</p><p>- Povratak je bio naporan jer sam svaki dan moramo stizati do određene točke kako bi ulovio vjetar, ali uspio sam cijeli Mediteran odraditi u komadu. A povratak od Kariba do Azora svatko od vas bi preplovio, ali lako je, kako kažu, biti narednik poslije bitke. To je moment ako uhvatiš tu žicu, tu struju središnju, ja sam se i odmorio, naspavo, slušao Sintaru. A već sto milja dalje na oceanu bijesni ciklon i to je Božja milost za proći- rekao je Grgić.</p><p>Na šibenskoj rivi su ga pjesmom i pljeskom dočekali obitelj i prijatelji. Grgić kaže, kako usprkos tomu što je pet mjeseci bio na moru, nije bio usamljen.</p><p>- Pa pričao sam preko interneta i satelita. To je pitanje osobnosti i meni biti sam ne predstavlja neku poteškoću. Da je to bio problem, ne bih se u ovo ni upustio. Ovaj put nisam odradio solo jer u ovome je sudjelovalo jako puno ljudi sa svojim angažmanom i savjetima - dodao je Grgić, piše Šibenski portal.</p>