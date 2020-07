Doktor opisuje oporavak: 'Teško ih vraćamo u normalan život...'

Izliječeni pacijenti se, kako kaže, jednostavno ne osjećaju dobro, što pripisuje gubitku snage i problemima s mišićima, ali napominje da to loše stanje ne bi trebalo trajati zauvijek

<p>Pandemija ne prestaje, u nekim državama dolazi i do drugog vala. U nekim zemljama koje su teže pogođene virusom, poput Italije, stručnjaci sve više istražuju posljedice koje je COVID-19 ostavio na onima koji su ga preboljeli.</p><p>- Većina (izliječenih) ima simptome, i one psihološke, te oko 15 posto njih posttraumatski stresni poremećaj. Većina ih ima smanjene funkcionalne kapacitete, smanjene kapacitete za tjelovježbu i tomu je uglavnom razlog gubitak snage u mišićima - kaže dr. Piero Calvario iz bolnice u Genovi za <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/izlijecene-od-korone-jako-tesko-vracamo-u-normalan-zivot-1419714" target="_blank">Večernji</a>.</p><h2>U Genovi postoji 'postkorona' odjel</h2><p>Da će zdravstvenom sustavu Italije ubrzo trebati 'postkorona' odjeli kazao Clavario, inače kardiolog i specijalist fizikalne medicine iz ASL3 bolnice u Genovi.</p><p>- Uobičajeno se brinemo o kardiološkim pacijentima nakon akutne faze, ili zbog akutnih koronarnih sindroma ili nakon kardioloških operacija. Ubrzo nakon početka epidemije COVID-19 shvatili smo da ćemo se prije ili kasnije morati brinuti i za preživjele od COVID-19. U isto to vrijeme naš dispanzer bio je zatvoren i odlučili smo prenamijeniti kardiološki rehabilitacijski centar u centar za procjenu i evaluaciju preboljelih od COVID-19 - izjavio je dr. Clavario.</p><p>On i njegovi suradnici su, zbog iskustva epidemije u Italiji, očekivali da im slijedi borba s posljedicama na plućima izliječenih. Međutim, pokazalo se da tih posljedica ipak nema onoliko koliko su mislili da će ih biti, već su brojnije neke druge posljedice.</p><p>- Glavno je pitanje osjećaju li se ljudi nakon COVID-19 normalno ili su njihovi kapaciteti reducirani i zašto. Odgovor je da većina ima simptome, i one psihološke, te oko 15 posto njih posttraumatski stresni poremećaj. Većina ih ima smanjene funkcionalne kapacitete, smanjene kapacitete za tjelovježbu i tomu je uglavnom razlog gubitak snage u mišićima - objasnio je dr. Calvario.</p><p>Izliječeni pacijenti se, kako kaže, jednostavno ne osjećaju dobro, što pripisuje gubitku snage i problemima s mišićima, ali napominje da to loše stanje ne bi trebalo trajati zauvijek.</p><p>- Rehabilitacija i tjelovježba mogu puno pomoći i ubrzati oporavak, skratiti vrijeme potrebno za oporavak - ističe dr. Clavario.</p><h2>COVID-19 ostavlja i neurološke posljedice?</h2><p>Sve češće se u stručnim krugovima govori i o neurološkim posljedicama koje ostavlja COVID-19, ali jasnih zaključaka o tome još nema, tek određenih sumnji. Pacijenti koji se nakon zaraze 'ne osjećaju svojima' u rehabilitaciji inicijalno prolaze istu proceduru u startu.</p><p>- Osnovna evaluacija ovih pacijenata započinje kliničkim pregledom te psihološkom procjenom. U istom danu pacijenti također prođu EKG, ultrazvuk prsnog koša, šestominutni test slobodnim hodom, test procjene mobilnosti i ravnoteže, stabilometriju, mjerenje maksimalne snage kvadricepsa, spirometriju, kardiopulmonarni stres-test, test za difuzijski kapacitet za ugljikov monoksid - pojasnio je dr. Clavario proceduru oporavka izliječenih od COVID-19 u bolnici u kojoj radi.</p>