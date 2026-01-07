Obavijesti

Doktori, policajci i vatrogasci pomažu, a tko je tu za njih? Trebaju imati psihološku pomoć

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 1 min
Psihološka pomoć mora biti sustavna, dostupna i trebamo učiniti sve da se ukloni ikakva stigma s onih koji traže pomoć.

Podatak da svaki treći student medicine razmišlja o suicidu predstavlja ozbiljno upozorenje cijelom društvu. Riječ je o mladim ljudima koji su upisali upravo taj studij da bi pomagali drugima, a vrlo brzo suočavaju se s kroničnim stresom, velikim očekivanjima, strahom od pogreške i stalnim osjećajem da moraju biti snažni bez obzira na okolnosti. Takvo opterećenje, ako traje godinama i ako se ignorira, može ostaviti duboke posljedice na mentalno zdravlje. Još je potresnije to što su mnogi liječnici, nakon završetka studija i godina rada u iznimno zahtjevnim uvjetima, izgubili život jer nisu dobili pravodobnu psihološku pomoć. To jasno pokazuje da sustav ne štiti dovoljno one koji svakodnevno brinu o drugima.

Psihološka pomoć mora biti sustavna, dostupna i trebamo učiniti sve da se ukloni ikakva stigma s onih koji traže pomoć. Naime, upravo traženje stručne podrške ne smije se doživljavati kao slabost nego kao odgovoran korak kako bi sačuvali vlastito zdravlje. Osim liječnicima i studentima medicine, posebnu pažnju potrebno je posvetiti policajcima, vatrogascima, djelatnicima hitnih službi i svima koji se u radu redovito susreću s teškim, traumatičnim i emocionalno iscrpljujućim situacijama. Ova zanimanja zahtijevaju visoku razinu kontrole emocija, no dugoročno potiskivanje osjećaja može imati ozbiljne posljedice, a najteža je upravo suicid.

Ulaganje u mentalno zdravlje nije luksuz, a briga o onima koji štite i spašavaju druge preduvjet je za sprečavanje tragedija koje se mogu izbjeći. Otvoreni razgovori o mentalnom zdravlju, edukacija i rana intervencija mogu spasiti živote. Institucije moraju preuzeti odgovornost i osigurati stručnu podršku kao standard, a ne kao iznimku. Samo društvo koje brine o psihičkoj dobrobiti ljudi o čijoj pomoći svi ovisimo može dugoročno ostati stabilno.

