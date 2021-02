U studiju 24sata danas je gostovala liječnica Maja Ćurčić koja već četiri godine radi u KB Dubrava, a trenutno je na intenzivnom odjelu COVID bolnice.

IZ STUDIJA 24SATA: Liječnica s intenzivnog odjela COVID bolnice

- Želja da budem doktorica mi se javila još kada sam bila dijete. To je dar - započela je liječnica koja već godinu dana vodi brigu o hospitaliziranim covid pacijentima.

Prije nekoliko mjeseci u Dubravi je situacija bila kaotična, kako je sada, upitao je novinar.

- Sada je lakše, ali imali smo jako težak period. Olakšala nam je pomoć iz drugih bolnica. To je bi ogroman pritisak na zdravstveni sustav - rekla je i dodala kako se smanjio broj oboljelih, a tako i ljudi s težom kliničkom slikom no, upozorava da je situacija i dalje neizvjesna.

Je li još uvijek vlada onaj režim oblačenja zaštitnih odijela?

- Da i dalje nosimo zaštitne mantile, skafandere. Oni nisu prozračni, osjećate se skučeno u njima. Nosite i tri sloja rukavica što dodatno otežava neke liječničke poslove.

Je li vas školovanje moglo pripremiti na ovakvu situaciju?

- Tada ne. Nitko nas na ovo nije mogao pripremiti. Medicina se susrela s jednom velikom nepoznanicom - rekla je.

Objašnjava kako se njihov posao u vrijeme korona virusa nije jako promijenio, ali da je zahtjevniji. Ono što se promijenilo je broj pacijenata. Sada ih je manje pa se stignu posvetiti svima no, bilo je teško dok je bolnica bila puna.

- U najkritičnijem periodu korona virusa je vremensko ograničenje bilo posebno stresno, nismo uspijevali sve napraviti pa smo morali dio posla predavati idućoj smjeni - rekla je doktorica.

Kako ste se psihički nosili s tim svim?

- Mislim da je svatko od nas imao neki način borbe. Mislim da smo kao kolege jedni drugima bili jako velika potpora i podrška. Meni osobno su puno pomogli moji prijatelji koji su me jednostavno nazvali i pitali 'kako si', koji su imali strpljenja i koji su se brinuli. Oni su bili moja sigurna luka.

Koliko je teško odvojiti emotivni i psihološki angažman od profesionalnog bavljenja poslom, je li to bilo moguće?

- Pa bilo je teško, ali jednostavno se morate tako postaviti u našem poslu. Kad je posao u pitanju ne možete si dopustiti da emocije prevladaju - odgovorila je.

Kako izgleda vaš dan kada dođete u bolnicu?

- Ovisno o tome kad vam je ulazak dolazite u bolnicu i onda imate primopredaju smjene. Na njoj diskutiramo o pacijentima i onda se krenemo oblačiti. Stavljamo zaštitnu kapu, zaštitni skafander, štucne, zatim masku, naočale i po potrebi vizir. Zadnje su rukavice - rekla je doktorica i dodala kako je to u početku dugo trajalo dok nisu shvatili kojim im je redoslijedom najbrže to sve navući na sebe.

U takvim odijelima se, kaže doktorica, kolege međusobno prepoznaju po glasu i po očima. No, na početku su si morali pisati imena.

- Nakon oblačenja kreće posao, sličan je kao na odjelu intenzivne samo što ste sada u odijelu. Zahvaljujući upravi, niti u jednom trenutku se nismo osjećali zdravstveno ugroženi - objasnila je.

Komentari, na društvenim mrežama, kako to doživljavate?

- Bila sam jako tužna i pokušala sam to objasniti od koga god sam čula takve nesuvisle komentare. No, kasnije shvatite da je to borba s vjetrenjačama i da će ljudi tek shvatiti kada osjete na svojoj koži - rekla je.

Ona razumije da je svima dosta ovoga i da ne mogu pojmiti kako izgledaju ti najteži slučajevi, ali se nada da će u konačnici prihvatiti sve ovo i da će se sve što prije završiti.

- Voljela bih da se ovo nije dogodilo i da smo svi kako su nam i rekli 'glumili' na fotografijama. Ne možete objasniti nekome tko ne želi razumjeti - rekla je doktorica.

Povratak u staro normalno?

- To nitko ne zna. Svi se svakako nadamo da ćemo se vratiti u normalu, bez obzira što je ovaj period bio težak, bio je i edukativan. Vjerujem da će ovaj period ostati zauvijek dio nas i da će nas napraviti boljim liječnicima - odgovorila je i dodala kako smatra da iako se smanjio broj oboljelih, da i naši daljini koraci moraju biti promišljeni. Da moramo i dalje misliti jedni na druge.

- Nadam se, da će i kao do sada, kroz povijest, da će se sve okrenuti na dobro - zaključila je.