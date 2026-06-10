Bivši veleposlanik upozorava: Stanje u BiH je zabrinjavajuće

Tko god bude izabran za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini morat će osigurati ispunjenje uvjeta postavljenih kao preduvjet za zatvaranje njegova ureda (OHR) još 2008., ocijenio je bivši američki veleposlanik u toj zemlji Michael Murphy uz upozorenje je novi odnos SAD prema BiH zabrinjavajući. Upravni odor Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC) zbog prijepora između SAD i utjecajnih europskih država nije uspio početkom lipnja imenovati osobu koja će naslijediti Christiana Schmida na čelu OHR-a a pregovori o nasljedniku nastavljeni su daleko od očiju javnosti uz očekivanja da to pitanje bude riješeno do kraja mjeseca. Murphy koji je bio veleposlanikom SAD u vrijeme administracije Joea Bidena a Sarajevo je napustio u veljači 2025. po isteku mandata i dalje aktivno prati i komentira stanje u BiH. U intervjuu za online magazine Žurnal iz Sarajeva objavljenom u srijedu istaknuo je kako su OHR i visoki predstavnik i dalje odgovorni za zaštitu Daytonskog sporazuma i države BiH od pokušaja potkopavanja.

Podsjetio je kako je Vijeće za provedbu mira još 2008. postavilo pet ciljeva i dva uvjeta za zatvaranje OHR-a. Od toga je do danas ispunjen samo uvjet kojim je traženo potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Europske unije a ostala pitanje, prije svega status državne imovine, i dalje čekaju rješenja.

Krivnju za to Murphy adresira na domaće političare dodajući kako se na postojanje OHR-a žale baš oni oni koji su najmanje učinili da osiguraju njegovo zatvaranje.

"Niko nije sprječavao ni (Milorada) Dodika niti ostale da pregovaraju i usvoje zakon o državnoj imovini, naprimjer. Odabrali su da to ne učine ni u razdoblju od skoro 20 godina", kazao je Murphy dodajući kako će baš zbog toga naredni visoki predstavnik morati raditi na dosezanju davno postavljenih uvjeta.

Upozorio je kako je BiH zapravo u proteklim godinama uglavnom nazadovala u ispunjenju tih ciljeva, posebice kada je riječ o fiskalnoj održivosti i vladavini prava a krivce za to osim u Dodiku vidi i u čelnicima druge dvije najveće nacionalne stranke HDZ-a BiH i Stranke demokratske akcije (SDA).

"I Dodik i (Dragan) Čović i (Bakir) Izetbegović, koji su bili na vlasti veći dio ovog vremena, zajedno su odgovorni za nazadovanje u ovim područjima", kazao je bivši američki veleposlanik.

Murphy je skeptičan i u odnosu na strategiju sadašnje američke administracije prema BiH.

Tvrdi kako je naivno vjerovati da će domaći političari napokon sami nešto poduzeti a posebice ne Dodik koji nastavlja otvoreno zagovarati raspad BiH.

Upozorava i kako je ishod posljednje sjednice Upravnog odbora PIC-a naznaka da SAD i europske države više ne dijele isti strateški cilj u odnosu na BiH što je presedan.

"Podjele koje sada vidimo čine mi se dubljim i fundamentalnijim. One su strateške, i to je uznemirujuće", zaključio je bivši američki veleposlanik u BiH.