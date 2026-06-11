Italija ne odustaje od kandidata za visokog predstavnika u BiH

Talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi ostaje kandidat za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i vlada u Rimu očekuje da se o tome postigne konsenzus unutar međunarodne zajednice. Takvu informaciju medijima su proslijedili iz talijanskog veleposlanstva u Sarajevu nakon što se članovi Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC) početkom mjeseca nisu usuglasili o kandidatima za nasljednika Christiana Schmidta na poziciji visokog predstavnika. Razlog tomu bilo je neslaganje utjecajnih europskih država Francuske, Njemačke i Velike Britanije sa SAD-om čiji su predstavnici u Upravnom odboru PIC-a ultimativno tražili da baš Zanardi Landi bude imenovan. Nakon neuspješne sjednice Upravnog odbora PIC-a iz američkog su veleposlanstva u Sarajevu oštro optužili europske države za to dok su iz delegacije EU i veleposlanstva država članica PIC-a u pomirljivom tonu pozvali na nastavak dijeoga uz očekivanje da će u konačnici dogovor biti postignut.

Uz američki prijedlog sada je jasno stala i talijanska diplomacija.

"Uvjereni smo da je veleposlanik Zanardi Landi pravi kandidat oko kojeg članice PIC-a mogu izgraditi konsenzus. Veleposlanik Zanardi Landi posjeduje iskustvo i sposobnosti potrebne za održavanje konstruktivnog dijaloga sa svim političkim akterima u zemlji, s ciljem očuvanja integriteta i stabilnosti Bosne i Hercegovine i pune provedbe plana 5+2", naveli su u izjavi iz veleposlanstva Italije koju su prenijele banjalučke "Nezavisne novine".

Dodali su kako ta kandidatura potvrđuje snažnu posvećenost Italije zapadnom Balkanu i euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine.

Plan 5+2 zapravo se odnosi na ciljeve i uvjete za zatvaranje Ureda visokog predstavnika (OHR) utvrđene još 2008. godine a podrazumijevaju rješavanje statusa državne imovine, fiskalnu održivost, vladavinu zakona i opću političku stabilnost u zemlji.

Zanardi Landi (76) slovio je za favorita sadašnje američke administracije otkako je Christian Schmidt 10. svibnja, upravo pod američkim pritiskom, najavio ostavku na poziciju visokog predstavnika nakon što je nepunih pet godina obnašao tu dužnost i povremeno posezao za ovlastima koje omogućuju smjenu izabranih dužnosnika i nametanje zakona.

Amerikancu su uz potporu Zanardi Landiju zagovarali i promjenu uloge visokog predstavnika, navodeći da bi on ubuduće trebao djelovati kao medijator koji će pomoći da domaći političari preuzmu veću odgovornost za rješavanja otvorenih pitanja u BiH.

Kandidat za novog visokog predstavnika rođen je 1950. godine u Udinama, diplomirao je pravo, a u profesionalnu diplomatsku službu svoje zemlje stupio je 1978. godine.

Najznačajnije pozicije imao je kao veleposlanik Italije u tadašnjoj državnoj zajednici Srbije i Crne Gore od 2004. do 2006, od 2007. do 2010. bio je veleposlanik Italije pri Svetoj Stolici i Suverenom malteškom redu. Od 2010. do 2013. bio je veleposlanikom u Rusiji, a po isteku tog mandata preuzeo je poziciju diplomatskog savjetnika dvojice predsjednika Italije.

Utjecajne europske države, prije svega Francuska, predlagale su za visokog predstavnika posebnog francuskog izaslanika za zapadni Balkan Renea Troccaza.