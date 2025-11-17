Domar dobio 42 godine za trostruko ubojstvo u gimnaziji u BiH: 'Kajem se zbog toga...’

Županijski sud u Bihaću osudio je na 42 godine zatvora Mehmeda Vukalića, nekadašnjeg domara u gimnaziji u Sanskom Mostu koji je tamo prošle godine ubio troje svojih radnih kolega, objavili su u ponedjeljak lokalni mediji. Vukalić (62) je proglašen krivim za ubojstvo direktora gimnazije Nijaza Halilovića, tajnice Nisvete Kljunić i profesorice engleskog jezika Gordane Midžan. Svo troje usmrtio je pucnjevima iz strojnice.

Za svako od tri ubojstva osuđen je na po 14 godina zatvora, a još godinu dana dobio je zbog nezakonitog posjedovanja oružja pa su te kazne objedinjene u jedinstvenu od 42 godine.

Vukalić je ove zločine počinio u kolovozu 2024. godine.

U školu je došao naoružan i odmah otišao na prvi kat u ured direktora Halilovića u koga je ispalio pet metaka pogodivši ga u grudi, vrat, trbuh i lijevu šaku.

Zatim je otišao u ured tajnice usmrtivši je s četiri metka. Potom je naišao na profesoricu engleskoj jezike pa je i u nju ispalio pet petaka koji su je odmah usmrtili.

Na kraju je pokušao počiniti samoubojstvo no ozljede koje je pri tom sam sebi nanio su naknadno sanirane u bolnici u Banjoj Luci.

Na kraju suđenja izrazio je žaljenje zbog počinjenih ubojstava. "Kajem se zbog onog što sam učinio, žao mi je zbog toga", kazao je u završnoj riječi.

Sud je zaključio kako je Vukalić ove zločine počinio u stanju smanjene ubrojivosti što je bila teza na kojoj je inzistirala njegova obrana, uz tvrdnje da je on bio sustavno diskriminiran na radnom mjestu što je u konačnici utjecalo na njegovo psihičko stanje i dovelo do ubojstava.

On sada ima mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Federacije BiH.