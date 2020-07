'Domovinski pokret i HDZ ista su stvar, HDZ će žrtvovati sve'

Ova situacija nikom ne ide u korist pa ni HDZ-u, u kojem su mislili poletjeti skupa sa 'super Vilijem' na krilima Covida kad se činilo da mu je kraj, rekao je nositelj liste Restarta u IX. izbornoj jedinici

<p>Nositelj liste Restart koalicije za 9. izbornu jedinicu <strong>Franko Vidović </strong>pozvao je u petak građane da skupe hrabrost i, unatoč sve više oboljelih od Covida-19, dođu do glasačkog mjesta i zaokruže listu broj 14 i glasuju za Hrvatsku bez nepravde, korupcije, siromaštva i uhljeba.</p><p>Za kampanju je rekao da je provedena u nikad čudnijim okolnostima.</p><p>Na samom početku kampanje SDP je upozoravao da nam ovi izbori nisu potrebni, ne zato što se bojimo za rezultat, nego se bojimo za zdravlje građana, rekao je Vidović.</p><p>Plenković i HDZ išli su pod egidom 'Sigurna Hrvatska', a vidimo da nam je, nažalost, država danas sve samo ne sigurna. Bilježimo stotine oboljelih od korone, imamo smrtne slučajeve i na kraju krajeva ljude koji su uplašeni cijelom ovom situacijom, ocijenio je Vidović.</p><p>Istaknuo je da nam HDZ već četiri godine prodaje blefove, poput onih da će otkupiti Inu, pa do posljednjeg o sigurnoj Hrvatskoj. Zamolio je građane za malo hrabrosti u nedjelju.</p><p>- Pozivam naše građane, da ne bi opet četiri godine ispaštati, da izađu na izbore. Bolje je sad prestrašiti se na pet minuta i zaokružiti broj 14 nego iduće četiri godine trpjeti najcrnju Hrvatsku koja nam se mogla dogoditi - rekao je i ustvrdio kako su Domovinski pokret i HDZ zapravo dva HDZ-a.</p><p>- Pod njihovom vlašću imali bismo najcrnju Hrvatsku u demokratskoj povijesti - rekao je nositelj Restart liste u 9. izbornoj jedinici.</p><p>Prokomentirao je i kome ide u korist što je epidemija koronavirusa ponovno buknula.</p><p>- HDZ je očito spreman žrtvovati sve da ostane na vlasti. Ako me pitate kao čovjeka ide li ova situacija nama u korist, rekao bih ne jer nikom ne može pogodovati situacija u kojoj građani obolijevaju, završavaju na respiratorima i umiru. To nikom ne ide u korist pa ni HDZ-u, u kojem su mislili poletjeti skupa sa 'super Vilijem' na krilima Covida kad se činilo da mu je kraj - rekao je Vidović. </p><p>Ocijenio je kako i Božinović i Beroš "istupaju ispred Nacionalnog stožera Civilne zaštite i tako koriste minute na svim televizijama mimo protokola i mimo svega". </p><p>- Mi smo za Hrvatsku jednakih šansi i svi moramo imati jednak prostor u medijima. Ako ga želiš više, onda plati - zaključio je Franko Vidović.</p>