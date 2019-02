Don Stojić: 'Budite čedne jer svaki dečko želi takvu curu'

Svi su se odmah pobunili kada sam rekao da je jedna žena izgubila menstruaciju kada je kao dijete vidjela svoga oca kako gleda pornografiju i masturbira. Nisam ja to izmislio. To je žena meni otvoreno rekla. Ali svi su se pobunili jer su zarobljeni u ovisnosti, rekao je studentski kapelan don Damir Stojić u svojem najnovijem predavanju o pornografiji.

Studentski kapelan redovito drži vjeronauk za studente u crkvi Sveta Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu. Na vjeronauk dolazi čak i 300-tinjak posjetitelja, a na njima obrazlaže raznu problematiku. Proteklih tjedan dana najviše se koncentrirao na ovisnost o pornografiji pa je tako njegova izjava o ženi koja je izgubila menstruaciju izazvala veliki interes javnosti.

- Zaboravio sam reći jednu stvar vezano uz tu ženu. Ona je svog oca zatekla kako gleda pornografiju i masturbira dok je bila 8. razred. Mjesec dana nije govorila. Danas nema niti djecu zbog toga. Nitko od nas ne razmišlja kako naši grijesi utječu na nas, a još manje kako utječu na druge. Pornografija je problem i baš zato su se svi mediji i cijela javnost pobunila. Upravo tako reagiraju ovisnici kada im kažete da imaju problem. Oni se odmah pobune - istaknuo je don Stojić te dodao kako je najveći problem pornografije jer se čovjeka počne promatrati kao objekt.

- Ljudi, a ponajviše sam uvidio da se radi o dečkima, odvajaju se od stvarnosti. Nemaju nikakav odnos s djevojkama. Ne znaju im prići. Zbog pornografije žene promatraju kao objekte, a ne kao čovjeka, kao dušu. Mnoge djevojke mi se žale kako im dečki niti ne znaju prići. Sve je to zbog pornografije. I ne izmišljam ja ovo. Ovo nisu nekakve, kako to nazivaju, katoličke fiksacije. Ja citiram Kevina Skinnera, jednog od vodećih znanstvenika na području ovisnosti o pornografiji. To su sve sekularna istraživanja - rekao je don Stojić.

Osvrnuo se potom na to kako se boriti s ovisnošću, a dodao je i kako bi se djevojke trebale "čednije oblačiti" jer svaki muškarac duboko u svom srcu želi dobru i čednu djevojku.

- I Gospa Lurdska je rekla da će neke žene odgovarati pred Bogom zbog zavođenja muškaraca. Sutra će opet po medijima pisati da je to don Damir rekao, ali nije. Gospa Lurdska je to rekla. Djevojke, budite čedne jer svaki dečko želi takvu curu - rekao je te poslao poruku i muškarcima.

- Srce je od mesa. Ono mora biti ispunjeno ljubavlju prema ženi. Volite svoju djevojku. Ako je nemate, razmišljajte o budućoj djevojci svojoj. Kada je takvo srce, onda nema mjesta za pornografiju i ovisnosti. Dečki, vi se morate boriti protiv pornografije. Proglasite rat pornografiji. Nemojte ostati zarobljeni u grijehu - dodao je.