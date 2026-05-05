Donald Trump: Iran bi trebao dići bijelu zastavu predaje!

Trump je novinarima u Ovalnom uredu rekao da je iranska vojska spala na ispaljivanje "ćoraka" i da Teheran potajno želi postići dogovor iako javno zvecka oružjem.

Trump: 'Iran bi trebao mahati bijelom zastavom. Ne želimo ubijati ljude, to smo napravili za dobrobit svijeta. Oni su mentalno poremećeni'

"Igraju igre, ali nešto ću vam reći: oni žele postići dogovor. A tko i ne bi kad vam je vojska upropaštena?", upitao je retorički.

Američki je predsjednik bio pun hvale za američku blokadu iranskih luka u regiji. "Praktički je poput čelika. Nitko neće ni pokušati probiti blokadu. Mislim da funkcionira vrlo dobro", rekao je.

Na pitanje što bi to Iran trebao učiniti da se smatra kršenjem primirja, Trump je odgovorio: "Znat ćete jer ću vam reći... A oni znaju što ne smiju činiti."

Trump je još dodao da bi Iran "trebao pri ruci držati bijelu zastavu predaje".

"Da je ovo tučnjava, već bi se bili predali", zaključio je predsjednik SAD-a.