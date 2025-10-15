Donald Trump: Izrael bi mogao nastaviti borbe ako Hamas ne ispuni uvjete sporazuma

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu za CNN da će razmotriti dopuštanje izraelskim snagama da nastave borbe u Gazi ako Hamas ne ispuni svoj dio sporazuma o primirju.

"Izrael će se vratiti na ulice (Gaze) čim kažem jednu riječ. Kad bi Izrael mogao ući i uništiti ih, učinio bi to", rekao je Trump za CNN u kratkom telefonskom razgovoru kada su ga pitali što će se dogoditi ako Hamas odbije razoružati se.

Unatoč krhkom primirju koje se zasad održava, napetosti između Izraela i Hamasa ponovno rastu nakon što je postalo jasno da nisu u potpunosti ispoštovani svi dijelovi Trumpovog mirovnog plana.

Izrael optužuje Hamas za kršenje dogovora o razmjeni talaca, navodeći da, suprotno preuzetim obvezama, nisu vraćena tijela svih preminulih talaca. Izraelska vojska dodatno tvrdi da jedno od dostavljenih tijela uopće ne pripada izraelskom taocu. Do sada je Hamas oslobodio svih 20 živih izraelskih talaca.

Prema sporazumu o prekidu vatre između Izraela i islamističke skupine, Hamas je dužan predati ukupno 28 tijela. U izjavi objavljenoj istovremeno s najnovijom primopredajom u srijedu, Hamas je ustvrdio da je predao sva tijela talaca kojima trenutno može pristupiti te je stoga ispunio svoje obveze prema sporazumu o prekidu vatre.

„Preostala tijela zatvorenika zahtijevaju značajne napore i posebnu opremu za njihovo traženje i izvlačenje, a mi ulažemo velike napore kako bismo zatvorili ovaj dosje“, navodi se u izjavi.

Vjeruje se da su mnogi posmrtni ostaci talaca zakopani pod ruševinama bombardiranih zgrada ili u tunelskim oknima, nakon dvije godine sukoba u Pojasu Gaze.

Izrael i dalje inzistira na povratku svih mrtvih talaca.