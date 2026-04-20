Obavijesti

News

KOMENTIRAO HAMASOV NAPAD

Donald Trump: Izrael me nije nagovorio na rat s Iranom!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da ga Izrael nije nagovorio na napad na Iran, nakon medijskih izvješća da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu utjecao na njegovu odluku

"Izrael me nikada nije nagovarao na rat s Iranom; to su učinili rezultati 7. listopada, koji su se nadovezali na moje cjeloživotno mišljenje da IRAN NIKADA NE SMIJE IMATI NUKLEARNO ORUŽJE", napisao je Trump u objavi na mreži Truth Social.

Trump se referirao na Hamasov napad na Izrael 7. listopada 2023. godine nakon kojeg je počeo rat u Pojasu Gaze.

NEMA PROMJENA Politički kaos u BiH: Parlament blokiran, pljušte međusobne optužbe i sabotaža EU puta
Trump je u objavi također naveo da će "rezultati u Iranu biti nevjerojatni", što dolazi u trenutku dok se Sjedinjene Države pripremaju za nastavak pregovora u Pakistanu, iako je Iran još neodlučan.

"A ako su novi čelnici Irana (promjena režima!) pametni, Iran može imati sjajnu i prosperitetnu budućnost!", poručio je Trump.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Iranci ne idu na pregovore u Pakistan. Netanyahu se ispričao zbog uništenja Isusova kipa
IZ MINUTE U MINUTU

Iranci ne idu na pregovore u Pakistan. Netanyahu se ispričao zbog uništenja Isusova kipa

Mir na Bliskom istoku visi o niti. Američka mornarica zaplijenila je iranski brod Touska koji je putovao iz Kine. Iran je najavio osvetu za upad američkih marinaca. Usprkos primirju, Izrael uništava sela na jugu Libanona
FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!
UF, KAKO SU GA OBNOVILI

FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!

Hrvatski ronilački savez je u problemima, svjetski prvaci neće na natjecanje. Bivši šef Čuljak je sam sebi i svom klubu odobrio 1,5 milijuna kuna za obnovu broda koji i sad propada: Želimo da Uskok dođe što prije
Ovo su nove cijene goriva
DOBRE VIJESTI ZA VOZAČE

Ovo su nove cijene goriva

Andrej Plenković u petak je iz Čakovca poručio kako, nakon otvaranja Hormuškoga tjesnaca, očekuje daljnji pad cijena goriva

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026