Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da ga Izrael nije nagovorio na napad na Iran, nakon medijskih izvješća da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu utjecao na njegovu odluku
KOMENTIRAO HAMASOV NAPAD
Donald Trump: Izrael me nije nagovorio na rat s Iranom!
"Izrael me nikada nije nagovarao na rat s Iranom; to su učinili rezultati 7. listopada, koji su se nadovezali na moje cjeloživotno mišljenje da IRAN NIKADA NE SMIJE IMATI NUKLEARNO ORUŽJE", napisao je Trump u objavi na mreži Truth Social.
Trump se referirao na Hamasov napad na Izrael 7. listopada 2023. godine nakon kojeg je počeo rat u Pojasu Gaze.
Trump je u objavi također naveo da će "rezultati u Iranu biti nevjerojatni", što dolazi u trenutku dok se Sjedinjene Države pripremaju za nastavak pregovora u Pakistanu, iako je Iran još neodlučan.
"A ako su novi čelnici Irana (promjena režima!) pametni, Iran može imati sjajnu i prosperitetnu budućnost!", poručio je Trump.
