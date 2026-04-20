Politički kaos u BiH: Parlament blokiran, pljušte međusobne optužbe i sabotaža EU puta

Predstavnici političkih stranaka koje su dio posvađane vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini ponovo su u ponedjeljak razmijenili uzajamne optužbe zbog blokade rada državnog parlamenta koja, uz ostalo, priječi otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom. Novi pokušaj održavanja sjednica Doma naroda parlamenta BiH ponovo je propao jer se nisu pojavili zastupnici iz reda iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika kao i iz HDZ-a BiH bez kojih nema većine u klubovima Srba odnosno Hrvata potrebne za rad i odlučivanje.

Sadašnji predsjedatelj Doma naroda Kemal Ademović ustvrdio je kako te stranke blokiraju rad ovog tijela jer ne žele raspravljati o točkama dnevnog reda koje im se ne dopadaju, primjerice kada je riječ o zamjeni zastupnika iz SNSD-a u različitim radnim tijelima onima iz drugih stranaka iz Republike Srpske.

Ademović je podsjetio kako ovo stanje traje otkako je SNSD izbačen iz vladajuće većine u Zastupničkom domu, a od tada traju uzajamne blokade pa ni do danas nisu usvojeni zakoni o Sudu BiH i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) što je preduvjet za početak pristupnih pregovora s EU postavljen još 2024. godine.

Čelnik HDZ BiH Dragan Čović koji je i zastupnik u Domu naroda te član njegova kolegija rotirajućih predsjedatelja ustvrdio je kako cilj sazivanja sjednica bez usuglašenog dnevnog reda nije da se riješe važna pitanja nego da se krivnja za blokade prebaci na one koji za to zapravo ne snose odgovornost.

Kazao je kako je preduvjet funkcioniranja Doma naroda dogovor na kolegiju što je definirano i poslovnikom o radu.

"Kazali smo Ademoviću da nije dobro da nastavi raditi kao do sada, kršeći odredbe poslovnika. Na taj način nanosimo štetu svima nama i to je evidentno u svrhu predizborne kampanje koja se već vodi", kazao je Čović.

Ukoliko bi se to promijenilo, kako tvrdi, već bi se otvorio europski put, a ocijenio je i kako još nije kasno za usvajanje dva važna reformska zakona.

"Ima šansi da to riješimo, o tome razgovaramo s prijateljima iz Bruxellesa", kazao je novinarima Čović.

I Nikola Špirić, član kolegija iz SNSD-a, optužio je predsjedatelja Ademovića da krši poslovnik.

"Poslovnik poziva na dogovor i koordinaciju. Ne postoji predsjednik Doma nego predsjedatelj kao jedan od tri ravnopravna člana kolegija", kazao je Špirić koji očekuje da će do dogovora morati doći jer oni koji žele izbaciti SNSD iz donošenja odluka nemaju ustavni kapacitet da bi to ostvarili.

Poručio je kako nova koalicija bez SNSD-a u Domu naroda nije moguća.

"Pozivam da se vrijeme ne gubi i da pomaknemo što se može do izbora", kazao je Špirić.

Suspenzije trošarina na gorivo

Drugi zastupnici iskazali su ogorčenje činjenicom da se zbog političkih igara ne mogu riješiti pitanja poput izmjena zakona kojima bi se omogućila suspenzija trošarina na gorivo, što odbijaju podržati iz SNSD-a.

"Ovo pitanje trošarina vitalni je nacionalni interes i Hrvata i Srba i Bošnjaka", kazao je Zlatko Miletić, neovisni zastupnik u klubu Hrvata dok je Ilija Cvitanović iz HDZ-a 1990. kazao kako mu je neshvatljivo da netko danas odbija podržati mogućnost ukidanja trošarina dok cijene goriva dramatično rastu.

"Ovo je svima na sramotu", kazao je Cvitanović.