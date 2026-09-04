Trump želi izgraditi 76 metara visok slavoluk u Washingtonu. Nema ni odobrenje ni dozvole

Administracija Donalda Trumpa u četvrtak je najavila početak izgradnje 76 metara visokog slavoluka u Washingtonu, unatoč pravnim zaprekama i činjenici da projekt još nema konačno odobrenje nadležnog tijela za prostorno planiranje.

Slavoluk je dio Trumpova šireg nastojanja da ostavi svoj trag u arhitekturi američkoga glavnoga grada, što uključuje projekte poput nove plesne dvorane u Bijeloj kući, obnove bazena ispred Lincolnova memorijala i preuređenja golf-igrališta u parku East Potomac. Ministar unutarnjih poslova Doug Burgum objavio je na društvenoj mreži X da će radovi na iskopu za veliki trijumfalni slavoluk početi „tijekom iduća dva tjedna“.

Spomenik, čiji dizajn podsjeća na pariški Slavoluk pobjede, trebao bi biti podignut u blizini Nacionalnog groblja Arlington, vojnog groblja za koje pristaše projekta kažu da bi na taj način odalo počast žrtvi američkih veterana.

Protivnici, međutim, tvrde da bi slavoluk narušio pažljivo osmišljenu povijesnu vizuru između Lincolnova memorijala i groblja Arlington. Iako je Kongres prije više od 100 godina odobrio izgradnju spomenika na toj lokaciji, demokrati u Kongresu tvrde da je za projekt prema zakonu potrebno novo odobrenje Kongresa.

U tužbi kojom se traži zaustavljanje projekta također se navodi da Trumpu treba odobrenje Kongresa.

Projekt također još nije dobio konačno odobrenje nacionalnog povjerenstva za prostorno planiranje glavnoga grada, koje razmatra treba li odobriti iznimku od ograničenja visine građevina na 40 metara, koja se primjenjuje na većinu Washingtona.

Trumpova administracija tvrdi da se to ograničenje ne bi trebalo odnositi na slavoluk.