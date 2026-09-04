Obavijesti

News

Komentari 0
76 metara visoki

Trump želi izgraditi 76 metara visok slavoluk u Washingtonu. Nema ni odobrenje ni dozvole

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump želi izgraditi 76 metara visok slavoluk u Washingtonu. Nema ni odobrenje ni dozvole
Foto: Evelyn Hockstein
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Slavoluk je dio Trumpova šireg nastojanja da ostavi svoj trag u arhitekturi američkoga glavnoga grada, što uključuje projekte poput nove plesne dvorane u Bijeloj kući, obnove bazena ispred Lincolnova memorijala i preuređenja golf-igrališta u parku East Potomac

Administracija Donalda Trumpa u četvrtak je najavila početak izgradnje 76 metara visokog slavoluka u Washingtonu, unatoč pravnim zaprekama i činjenici da projekt još nema konačno odobrenje nadležnog tijela za prostorno planiranje.

Slavoluk je dio Trumpova šireg nastojanja da ostavi svoj trag u arhitekturi američkoga glavnoga grada, što uključuje projekte poput nove plesne dvorane u Bijeloj kući, obnove bazena ispred Lincolnova memorijala i preuređenja golf-igrališta u parku East Potomac. Ministar unutarnjih poslova Doug Burgum objavio je na društvenoj mreži X da će radovi na iskopu za veliki trijumfalni slavoluk početi „tijekom iduća dva tjedna“.

Spomenik, čiji dizajn podsjeća na pariški Slavoluk pobjede, trebao bi biti podignut u blizini Nacionalnog groblja Arlington, vojnog groblja za koje pristaše projekta kažu da bi na taj način odalo počast žrtvi američkih veterana.

Protivnici, međutim, tvrde da bi slavoluk narušio pažljivo osmišljenu povijesnu vizuru između Lincolnova memorijala i groblja Arlington. Iako je Kongres prije više od 100 godina odobrio izgradnju spomenika na toj lokaciji, demokrati u Kongresu tvrde da je za projekt prema zakonu potrebno novo odobrenje Kongresa.

'NIKAD NESPOSOBNIJI...' Sad i Republikanci traže smjenu Hegsetha. Pozivaju Trumpa da ga makne: 'Nađi novog vođu...'
Sad i Republikanci traže smjenu Hegsetha. Pozivaju Trumpa da ga makne: 'Nađi novog vođu...'

U tužbi kojom se traži zaustavljanje projekta također se navodi da Trumpu treba odobrenje Kongresa.

Projekt također još nije dobio konačno odobrenje nacionalnog povjerenstva za prostorno planiranje glavnoga grada, koje razmatra treba li odobriti iznimku od ograničenja visine građevina na 40 metara, koja se primjenjuje na većinu Washingtona.

Trumpova administracija tvrdi da se to ograničenje ne bi trebalo odnositi na slavoluk.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
ADIO, LJETO! Temperature naglo padaju, stižu i obilne kiše: Evo kad nam stiže velika promjena
KUPANJU SE BLIŽI KRAJ...

ADIO, LJETO! Temperature naglo padaju, stižu i obilne kiše: Evo kad nam stiže velika promjena

Do iduće srijede, temperature bi trebale prelaziti 30 stupnjeva i u unutrašnjosti i na obali, a onda nam stižu kiša i temperature niže i po deset(ak) stupnjeva...
Belgijski umjetnik za 24sata: 'Žao mi je, maknuo sam žicu pod naponom'. Evo i fotografija
DOZVAO SE PAMETI

Belgijski umjetnik za 24sata: 'Žao mi je, maknuo sam žicu pod naponom'. Evo i fotografija

Jan Fabre tvrdi da nije htio privatizirati obalu, a za 24sata je objasnio i zašto je postavio električnu ogradu i spriječio prilaz uvali, ali i protuzakonito ogradio pomorsko dobro: Radile su mi materijalnu štetu...
Nadbiskup Kutleša, Željka Markić, Bartulica i slični o prosvjedu u Zagrebu ni mu ni be
ŠUTE O LICI

Nadbiskup Kutleša, Željka Markić, Bartulica i slični o prosvjedu u Zagrebu ni mu ni be

Dio katoličkih vjernika priključit će se prosvjedu nakon molitve, dok se Mate Uzinić u propovijedi zauzeo za odgovornost prema zemlji i okolišu. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša nije se oglasio...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026