POVRATAK TAOCA

Donald Trump: Mirovni sporazum o Gazi je vrlo blizu!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Donald Trump: Mirovni sporazum o Gazi je vrlo blizu!
Foto: Alexander Drago

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izrazio nadu u napredak u pregovorima o okončanju rata u Gazi

"Mislim da možda imamo dogovor o Gazi", rekao je Trump novinarima na južnom travnjaku Bijele kuće u petak. Rekao je da su stvari "vrlo blizu dogovora o Gazi".

"Mislim da je to dogovor koji će vratiti taoce. Bit će to dogovor koji će okončati rat."

Točan status pregovora ostaje nejasan. Trump je u prošlosti više puta izrazio nadu - ali napredak još nije ostvaren.

ODLUKA Trump najavio nove carine na lijekove, kamione, namještaj...
Trump najavio nove carine na lijekove, kamione, namještaj...

Pregovori o okončaanju rata u Gazi nedavno su ponovno ubrzani na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku.

Trump je arapskim šefovima država i vlada predstavio plan od 21 točke za mir na Bliskom istoku. Prema američkim medijima, inicijativa uključuje zahtjeve za trajnim prekidom vatre, oslobađanjem talaca i postupnim povlačenjem izraelske vojske iz Pojasa Gaze, kao i prijedlog za upravu za obalno područje bez sudjelovanja islamističkog Hamasa.

Arapske države zahtijevaju da se Izrael suzdrži od aneksije dijelova Zapadne obale ili Pojasa Gaze. Trump je u četvrtak jasno dao do znanja da "neće dopustiti" Izraelu da anektira Zapadnu obalu.

