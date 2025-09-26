Trump najavio nove carine na lijekove, kamione, namještaj...

Predsjednik Donald Trump je najavio da će od 1. listopada SAD uvesti 100-postotne carine na uvoz brendiranih lijekova, 25-postotne carine na teške kamione, 50-postotne carine na kuhinjske ormariće, dok će one na tapecirani namještaj iznositi 30 posto. Rekao je da nove carine na teške kamione imaju za cilj zaštititi proizvođače od "nepoštene vanjske konkurencije" te da će taj potez koristiti tvrtkama poput Peterbilta i Kenwortha te Freightlinera u vlasništvu Daimlera. U kontekstu prijetnji američkoj proizvodnji, Trump je iskazao i zabrinutost za nacionalnu sigurnost. "Trebamo financijski zdrave i jake proizvođače kamiona, iz mnogo razloga, ali prije svega zbog nacionalne sigurnosti!“, kazao je Trump.

Američka gospodarska komora apelirala je da se ne uvode nove carine na kamione, napominjući da su pet zemalja uvoznica - Meksiko, Kanada, Japan, Njemačka i Finska - saveznice ili bliski partneri SAD-a i ne predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti.

Meksiko je tako najveći izvoznik srednjih i teških kamiona u SAD, a carine bi mogle utjecati i na matičnu tvrtku Chryslera, Stellantis, koja u Meksiku proizvodi Ram kamione i komercijalne kombije.

Tu je primjer i švedske Volvo grupe, koja gradi tvornicu teških kamiona vrijednu 700 milijuna dolara u Monterreyu u Meksiku, koja bi trebala početi s radom 2026. godine.

Meksiko je također vodeći globalni izvoznik tegljača, od kojih je 95 posto namijenjeno tržištu SAD-a, navodi Reuters.

Kada je riječ o lijekovima, Trump je rekao da će se nova 100-postotna carina na bilo koji brendirani ili patentirani farmaceutski proizvod primjenjivati na sav uvoz, osim ako tvrtka već nije započela izgradnju proizvodnog pogona u SAD-u.

Ranije se carinama usprotivila američka udruga proizvođača lijekova, rekavši da je 53 posto od 85,6 milijardi dolara vrijednih sastojaka koji se koriste u lijekovima koji se konzumiraju u SAD-u i proizvedeno u toj zemlji, a ostatak u Europi i drugim američkim saveznicama.

Kada su u pitanju nove carine na kuhinjski, kupaonski i dio ostalog namještaja, Trump je izjavio da su one uzrokovane ogromnim razinama uvoza koje štete lokalnim proizvođačima.