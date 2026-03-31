Donald Trump: Možda prekinemo rat bez ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca

Američki predsjednik Donald Trump rekao je svojim savjetnicima da je spreman prekinuti vojnu kampanju protiv Irana čak i ako Hormuški tjesnac ostane većinom zatvoren, i odgoditi složenu operaciju ponovnog otvaranja, izvijestio je u ponedjeljak Wall Street Journal, dok izraelski premijer kaže da je postignuto više od pola ciljeva u ratu. Wall Street Journal se pozvao na dužnosnike administracije, a Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u ponedjeljak da je postigao više od polovice svojih ciljeva u ratu protiv Irana koji vodi zajedno s SAD-om, ali se nije obvezao na određeni vremenski okvir, tijekom intervjua za konzervativni američki informativni kanal Newsmax.

„Jasno je, polovicu puta smo prešli. Ali ne želim postavljati vremenski okvir“, odgovorio je politički vođa 31. dana rata protiv Irana, pojašnjavajući da govori „u smislu misija, a ne nužno u smislu trajanja“.

„Mislim da smo puno postigli. Oslabili smo ovaj režim. Zaista smo im zadali vrlo težak udarac“, izjavio je.

„Ubili smo tisuće pripadnika“ Korpusa islamske revolucionarne garde, ideološke vojske Islamske Republike, i „njihove vođe“, nastavio je premijer.

„Na pragu smo uništenja njihove industrije naoružanja. Cijelu njihovu industrijsku bazu, uništavajući sve, cijele tvornice, i sam nuklearni program“, nabraja.

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je ranije danas da će rat, izazvan izraelsko-američkom ofenzivom 28. veljače, trajati još „tjednima“ a ne „mjesecima“, izražavajući optimizam u pogledu mogućnosti suradnje s elementima unutar iranske vlade, piše AFP.

Donald Trump je u početku procijenio trajanje vojnih operacija na između četiri i šest tjedana.

„U konačnici, mislim da će se ovaj režim urušiti iznutra“, izjavio je Benjamin Netanyahu, ponavljajući da to nije bio cilj rata koji su pokrenuli Izrael i Sjedinjene Države.

„Ali za sada, u ovom trenutku, ono što radimo jest jednostavno mijenjanje njihovih vojnih kapaciteta, kapaciteta balističkih raketa, nuklearnih sposobnosti, a također ih slabimo iznutra“, dodao je.

Donald Trump prethodnog se dana pohvalio da je već postigao „promjenu režima“ u Iranu zahvaljujući napadima u kojima su ubijeni vrhovni vođa Ali Hamenei i brojni drugi visoki dužnosnici Islamske Republike.

„Imamo posla s drugačijim ljudima od onih s kojima se itko prije nije bavio“, tvrdio je. „To je potpuno drugačija skupina ljudi, pa bih to smatrao promjenom režima.“