Donald Trump najavio je udare na Venezuelu: 'Kopno je puno lakše, akcija kreće vrlo brzo'

Predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je kako kreću u kopnenu akciju protiv navodnih mreža za krijumčarenje droge u Venezueli.

- Posljednjih tjedana radili ste na odvraćanju venezuelanskih trgovaca drogom, kojih ima mnogo. Naravno, više ih ne dolazi previše morskim putem. Vjerojatno ste primijetili da ljudi više ne žele isporučivati morskim putem, a mi ćemo ih početi zaustavljati i kopnenim putem. Kopno je lakše, ali to će početi vrlo brzo - rekao je Trump u telefonskom razgovoru s pripadnicima oružanih snaga povodom Dana zahvalnosti, piše CNN. Podsjetimo ranije je došlo do "pogoršanja sigurnosne situacije i povećane vojne aktivnost u ili oko Venezuele".

Posljednjih mjeseci došlo je do masovnog gomilanja američke vojske u regiji, uključujući najveći nosač zrakoplova američke mornarice, najmanje osam drugih ratnih brodova i zrakoplov F-35. Trump tvrdi da je to sve radi borbe protiv narkokartela, ali postoji zabrinutost da je to sve samo izgovor kako bi Trump mogao pokrenuti napad na samu Venezuelu.