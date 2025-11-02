Donald Trump oštro: 'Xi Jinping je svjestan posljedica eventualne invazije na Tajvan'

Predsjednik SAD-a Donald Trump, u intervjuu emitiranom u nedjelju na CBS-u, ustvrdio je da njegov kineski kolega Xi Jinping razumije "posljedice" eventualne kineske invazije na Tajvan, odbivši odgovoriti hoće li Sjedinjene Države braniti otok u slučaju napada.

"Znat ćete ako se to dogodi, a on razumije odgovor na to pitanje", odgovorio je Trump u vezi intervencije Sjedinjenih Država u slučaju potencijalnog vojnog napada Pekinga na Tajvan, dodajući da kineski čelnik razumije "posljedice" takve intervencije.

Peking tvrdi da ima suverenitet nad otokom, dok je istodobno Washington i dalje najveći zagovornik njegove samostalnosti.

Ipak, Donald Trump je samo nekoliko dana ranije rekao da tijekom sastanka s Xi Jinpingom u četvrtak u Južnoj Koreji Tajvan "uopće nije ni spomenut". "O toj temi se nije raspravljalo", dodao je. U intervjuu od petka, a emitiranom u nedjelju na CBS-ovoj emisiji „60 minuta“, dodao je da ne može "otkriti svoje tajne", navodeći da je "s drugom stranom u kontaktu".

Američki predsjednik je također izjavio da su Xi Jinping i njegova delegacija "otvoreno izjavili" da "neće ništa poduzimati dok je Trump predsjednik, jer su svjesni posljedica".

Samostalnost Tajvana i dalje je predmet spoticanja između Kine i Sjedinjenih Država, a to su pitanje, čini se, dvojica predsjednika izbjegavali tijekom posljednjeg sastanka, usredotočujući se radije na ublažavanje trgovinskog rata između Washingtona i Pekinga.