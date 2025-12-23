Objavljeni novi dokumenti o Epsteinu: Trump koristio njegov avion češće nego što se znalo!

Američko Ministarstvo pravosuđa nakratko je na svojim internetskim stranicama objavilo dodatne dokumente povezane s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Ova objava uslijedila je nakon što je prošlog petka već puštena velika količina dokumenata, no Ministarstvo je priznalo da nije uspjelo u potpunosti ispuniti zakonske rokove zbog složenih postupaka provjere usmjerenih na zaštitu identiteta žrtava, prenosi ABC News.

Iako su dokumenti bili dostupni javnosti, bili su online samo vrlo kratko. Među novim spisima našlo se i pismo koje je Epstein, prema tvrdnjama, poslao osuđenom seksualnom prijestupniku Larryju Nassaru iz zatvora, nekoliko dana nakon vlastite smrti. U pismu koje je vraćeno pošiljatelju, potpisanom inicijalima „J. Epstein“, navodi se da je „krenuo kratkim putem kući“ te im se zaželio sreću. Također, pismo sadrži eksplicitne reference i usporedbu njihovih iskustava u zatvoru, kao i spominjanje američkog predsjednika.

U jednom od otkrivenih e-mailova, koji je objavljen na društvenoj mreži X, stoji da je Donald Trump koristio Epsteinov privatni avion znatno češće nego što se prije znalo, uključujući i razdoblja kada je u tijeku bilo moguće podizanje optužbi u vezi s Ghislaine Maxwell.

Dio dokumenata poslan je na grafološku analizu kako bi se utvrdila autentičnost pisama, no nije jasno jesu li istražitelji potvrdili da je Epstein doista autor pismena.

Foto: Ministarstvo pravosuđa SAD-a

Skupina žena koje se smatraju žrtvama Epsteina optužila je Ministarstvo pravosuđa za brojne propuste i kršenje zakona, tvrdeći da je objavljeno tek „malo djelića“ spisa, koji su pritom „prekriveni neopravdanim i ekstremnim cenzurama“. Također su upozorile da nisu zaštićeni identiteti mnogih žrtava, što im je navodno nanijelo štetu.

Podsjetimo, Jeffrey Epstein, bogati financijer i osuđeni seksualni prijestupnik, preminuo je samoubojstvom u njujorškom zatvoru 2019. godine. Objava dokumenata proizašla je iz Zakona o transparentnosti u slučaju Epstein, koji je prošlog mjeseca donio američki Kongres, a potpisao tadašnji predsjednik Donald Trump. Zakon je donesen pod pritiskom pristalica pokreta MAGA koji su zahtijevali veću transparentnost u ovom slučaju. Ipak, zakon predviđa iznimke koje štite identitete žrtava i mogu odgoditi objavu podataka koji bi mogli ugroziti aktivne istrage.

