'NADAHNUĆE SVIMA'

Donald Trump poručio Meloni: 'Ne smeta vam ako kažem da ste lijepi? Jer to je istina...'
Foto: Suzanne Plunkett/REUTERS

Američki predsjednik Trump (79) ne krije divljenje prema talijanskoj premijerki. U ponedjeljak se u Šarm el-Šeiku, na marginama samita o Gazi u Egiptu nije ustručavao nazvati je "prekrasnom mladom ženom"

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je odao veliku počast talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni, kazavši da može biti "nadahnuće svima". "Giorgia Meloni, VELIKA premijerka Italije, napisala je novu knjigu (...) Giorgia radi nevjerojatan posao za divan narod Italije (...) Ona je nadahnuće svima", napisao je američki milijarder na svojoj društvenoj mreži Truth.

Poruka američkog predsjednika ilustrirana je fotografijom naslovnice knjige talijanske čelnice, koja je upravo prevedena na engleski. "Nabavite svoj primjerak već danas", predložio je Donald Trump.

Donald Trump o Meloni | Video: 24sata/Reuters
"Ne smijem to reći, jer je, kažete li to obično kraj vaše karijere, ali ona je prekrasna mlada žena", rekao je u govoru američki predsjednik, koji je supredsjedao ovom međunarodnom konferencijom.

"E pa riskirat ću", dodao je republikanski čelnik, pogledom tražeći Giorgiu Meloni. "Gdje je ona? Ne smeta vam ako kažem da ste lijepi? Jer to je istina."

"Vrlo je cijenjena u Italiji i vrlo je uspješna politička liderica", dodao je. 

