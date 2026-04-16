Nade za mir na Bliskom istoku rastu dok Izrael razmatra primirje u Libanonu

Optimizam da bi rat na Bliskom istoku mogao biti blizu kraja porastao je u četvrtak, dok Izrael razmatra primirje u Libanonu a ključni pakistanski posrednik u Teheranu i administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa govore o mogućnosti sporazuma kojim bi se otvorio ključni Hormuški tjesnac, prenosi agencija Reuters.

Izraelski kabinet sastao se u srijedu kako bi razgovarao o mogućem prekidu vatre u susjednom Libanonu, rekao je visoki izraelski dužnosnik, više od šest tjedana nakon početka rata s Hezbolahom, kojeg podržava Iran. Trump je rekao da će se razgovori između čelnika Izraela i Libanona održati u četvrtak, dok je Financial Times izvijestio da bi prekid vatre uskoro mogao biti objavljen, pozivajući se na libanonske dužnosnike.

Prekid borbi u Libanonu bio je jedna od dviju ključnih točaka spoticanja u ranijim mirovnim pregovorima, uz nuklearne ambicije Teherana.

Američki i iranski dužnosnici razmatraju povratak u Pakistan na daljnje razgovore već sljedećeg vikenda, nakon što su pregovori završili u nedjelju bez napretka. Zapovjednik pakistanske vojske i ključna osoba u posredovanju, feldmaršal Asim Munir, stigao je u srijedu u Teheran kako bi pokušao spriječiti obnovu sukoba.

"Osjećamo se dobro u vezi s izgledima za dogovor", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt na konferenciji za novinare u srijedu, nazivajući razgovore kojima je posredovao Pakistan "produktivnima i tekućima". Negirala je izvješća da je SAD formalno zatražio produljenje dvotjednog primirja koje su dvije strane dogovorile 8. travnja.

Izravni razgovori još nisu potvrđeni, ali će se vjerojatno ponovno održati u Pakistanu, rekla je Leavitt, prenosi Reuters.

Pakistanska vojska potvrdila je da je Munir stigao u Teheran. Visoki iranski izvor rekao je za Reuters da će Munir, koji je posredovao u posljednjem krugu razgovora, nastojati "smanjiti jaz" između dvije strane.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči objavio je na X-u dobrodošlicu Muniru, rekavši da je Teheran predan "promicanju mira i stabilnosti u regiji".

Razgovori prošlog vikenda propali su bez dogovora o okončanju rata, koji je Trump započeo zajedno s Izraelom 28. veljače, što je izazvalo iranske napade na iranske zaljevske susjede, kao i ponovno rasplamsavanje sukoba između Izraela i Hezbolaha. Tisuće ljudi je ubijeno, uglavnom u Iranu i Libanonu, dok su rastući troškovi energije uznemirili investitore i kreatore politika diljem svijeta.

Burze su se posljednjih dana snažno oporavile zbog očekivanja brzog rješavanja sukoba, a indeksi na Wall Streetu dosegnuli su rekordne razine u srijedu dok su se cijene sirove nafte stabilizirale.

"Iako postoje nade za deeskalaciju, mnogi investitori ostaju skeptični, s obzirom na to da su se razgovori između SAD-a i Irana više puta prekidali čak i nakon što se činilo da napreduju", rekao je Toshitaka Tazawa, analitičar u Fujitomi Securities, piše Reuters.

Trump je u srijedu rekao da je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu rekao da ne isporučuje Iranu oružje, na što je Xi odgovorio da Kina ionako ne daje oružje Iranu. Trump je također rekao da je Kina jako sretna što se "trajno otvara" Hormuški tjesnac. "Radim to i za njih - i za svijet", napisao je na društvenim mrežama, dodajući: "Predsjednik Xi će me čvrsto zagrliti kada stignem tamo za nekoliko tjedana."

Rat je doveo do toga da Iran efektivno zatvori tjesnac - vitalnu arteriju za globalne pošiljke sirove nafte i plina - za brodove koji nisu njegovi, što je oštro smanjilo izvoz iz Zaljeva i ostavilo uvoznike energije u potrazi za alternativnim opskrbama.

Tijekom prvih 48 sati američke blokade brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka, nijedan brod nije prošao pored američkih snaga, izjavila je američka vojska. Osim toga, devet brodova poslušalo je upute američkih snaga da se okrenu i vrate prema iranskoj luci ili obalnom području.

Međutim, iranska novinska agencija Fars News izvijestila je da je iranski supertanker koji je pod američkim sankcijama prešao tjesnac prema iranskoj luci Imam Homeini unatoč blokadi. Fars nije identificirao tanker niti dao daljnje detalje o njegovom putovanju.

Zajedničko iransko vojno zapovjedništvo upozorilo je da će zaustaviti trgovinske tokove u Zaljevu, Omanskom moru i Crvenom moru - koje je povezano sa Sueskim kanalom - ako se američka blokada nastavi.

Iran bi mogao razmotriti dopuštanje brodovima slobodne plovidbe kroz omansku stranu tjesnaca bez rizika od napada kao dio prijedloga koje je ponudio u pregovorima sa SAD-om, pod uvjetom da se postigne dogovor o sprječavanju ponovnog sukoba, rekao je izvor iz Teherana.

Trump je također zaprijetio eskalacijom ako se rat nastavi.

„Mogli bismo uništiti svaki njihov most za jedan sat. Mogli bismo uništiti svaku njihovu elektranu, električnu elektranu, za jedan sat. Ne želimo to učiniti... pa ćemo vidjeti što će se dogoditi“, rekao je za Fox Business Network.

Iranske nuklearne ambicije bile su ključna točka spoticanja na pregovorima prošlog vikenda. SAD je predložio 20-godišnju obustavu svih nuklearnih aktivnosti Irana - očiti ustupak dugogodišnjim zahtjevima za trajnom zabranom - dok je Teheran predložio prekid od tri do pet godina, prema ljudima upoznatim s prijedlozima.

Washington je također inzistirao na uklanjanju obogaćenog nuklearnog materijala iz Irana, dok je Teheran zahtijevao ukidanje međunarodnih sankcija protiv njega.

Jedan izvor uključen u pregovore rekao je da su razgovori tajnim kanalima postigli napredak u smanjenju jaza, približavajući dvije strane dogovoru koji bi se mogao predstaviti na novom krugu pregovora.