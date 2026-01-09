VIDEO Trump prijeti Grenlandu, a gura Ameriku u Venezuelu: Uzet ćemo otok, milom ili silom

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je uzdrmao svjetsku politiku, ovaj put istovremeno prijetnjama Europi i velikim planovima u Južnoj Americi. S jedne strane otvoreno govori o preuzimanju Grenlanda, bez obzira na stav Danske, a s druge okuplja najveće naftne kompanije kako bi SAD zavladao venezuelanskom energetskom budućnošću.

Govoreći novinarima tijekom sastanka s čelnicima vodećih američkih naftnih tvrtki, Trump je poručio da je Grenland pitanje nacionalne sigurnosti. Upozorio je da će, ako SAD ne reagira, prostor preuzeti Rusija ili Kina.

– Riješit ćemo to dogovorom ako bude moguće. Ako ne, ići ćemo težim putem – poručio je Trump, jasno dajući do znanja da ne odustaje od ideje američke kontrole nad najvećim svjetskim otokom.

O cijeni Grenlanda zasad ne želi govoriti, ali je priznao da bi se o novcu 'moglo razgovarati'.

Nafta, novac i nova vlast u Caracasu

Istog dana Trump je u Bijeloj kući ugostio direktore više od deset naftnih kompanija, među njima i čelnike Exxona, Chevrona i ConocoPhillipsa. Tema: masovni povratak američkih kompanija u Venezuelu, manje od tjedan dana nakon što su SAD vojnom operacijom svrgnule predsjednika Nicolása Madura.

Trump je najavio da će američke tvrtke u venezuelanski energetski sektor uložiti najmanje 100 milijardi dolara, uz jamstvo da će SAD osigurati stabilnost i zaštitu ulaganja.

– Amerika će odlučivati tko smije poslovati u Venezueli – poručio je predsjednik, dodajući da će novi dogovori donijeti i niže cijene energije za američke građane.

Zemlja s najviše nafte – ali bez novca

Venezuela raspolaže najvećim dokazanim zalihama nafte na svijetu, čak 303 milijarde barela, no proizvodnja je desetljećima u slobodnom padu. S nekadašnjih 3,5 milijuna barela dnevno pala je na svega oko 800 tisuća.

Stručnjaci procjenjuju da bi za potpuni oporavak sektora do 2040. trebalo uložiti više od 180 milijardi dolara. Trump tvrdi da SAD i Venezuela zajedno sada kontroliraju čak 55 posto svjetskih zaliha nafte.

Chevron jedini unutra, ostali još sumnjičavi

Trenutačno je Chevron jedina američka kompanija koja aktivno posluje u Venezueli, u partnerstvu s državnom tvrtkom PDVSA. Ministar energetike Chris Wright ističe da SAD svakodnevno dobiva informacije s terena upravo preko Chevrona te da bi se proizvodnja mogla povećati relativno brzo.

Ipak, veliki igrači poput Exxona i ConocoPhillipsa ostaju oprezni. Njihovu je imovinu 2007. zaplijenio Hugo Chávez, a iako su dobili arbitražne sporove, novac nikada nisu vidjeli.

– Treći povratak zahtijevao bi ozbiljne promjene – poručio je šef Exxona Darren Woods.

Amerika drži ključ prodaje nafte

Washington je potvrdio da SAD kontrolira izvoz venezuelske nafte kao sredstvo političkog pritiska. Nafta se prodaje, ali novac završava na računima pod američkim nadzorom.

Trump tvrdi da to nije krađa, već način stabilizacije zemlje, te je najavio da će Venezuela tim novcem kupovati isključivo američke proizvode – od hrane i lijekova do opreme za energetiku.

– Venezuela bira SAD kao svog glavnog partnera – zaključio je Trump.