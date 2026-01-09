Obavijesti

VIDEO Trump prijeti Grenlandu, a gura Ameriku u Venezuelu: Uzet ćemo otok, milom ili silom

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
9
Foto: Kevin Lamarque

Dok Danskoj poručuje da će SAD preuzeti Grenland 'na lakši ili teži način', Trump istovremeno okuplja naftne divove i najavljuje ulaganja od 100 milijardi dolara u Venezuelu nakon svrgavanja Madura

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je uzdrmao svjetsku politiku, ovaj put istovremeno prijetnjama Europi i velikim planovima u Južnoj Americi. S jedne strane otvoreno govori o preuzimanju Grenlanda, bez obzira na stav Danske, a s druge okuplja najveće naftne kompanije kako bi SAD zavladao venezuelanskom energetskom budućnošću.

Trump započinje sastanke s naftnim tvrtkama kako bi razgovarao o Venezueli 02:52
Trump započinje sastanke s naftnim tvrtkama kako bi razgovarao o Venezueli | Video: 24sata/Reuters

Govoreći novinarima tijekom sastanka s čelnicima vodećih američkih naftnih tvrtki, Trump je poručio da je Grenland pitanje nacionalne sigurnosti. Upozorio je da će, ako SAD ne reagira, prostor preuzeti Rusija ili Kina.

'VRLO SE DOBRO SLAŽU' Venezuela želi opet uspostaviti diplomatske odnose sa SAD-om
Venezuela želi opet uspostaviti diplomatske odnose sa SAD-om

– Riješit ćemo to dogovorom ako bude moguće. Ako ne, ići ćemo težim putem – poručio je Trump, jasno dajući do znanja da ne odustaje od ideje američke kontrole nad najvećim svjetskim otokom.

O cijeni Grenlanda zasad ne želi govoriti, ali je priznao da bi se o novcu 'moglo razgovarati'.

NAKON SURADNJE Trump: Otkazao sam drugi val napada na Venezuelu!
Trump: Otkazao sam drugi val napada na Venezuelu!

Nafta, novac i nova vlast u Caracasu

Istog dana Trump je u Bijeloj kući ugostio direktore više od deset naftnih kompanija, među njima i čelnike Exxona, Chevrona i ConocoPhillipsa. Tema: masovni povratak američkih kompanija u Venezuelu, manje od tjedan dana nakon što su SAD vojnom operacijom svrgnule predsjednika Nicolása Madura.

U.S. President Donald Trump at the White House in Washington, D.C.
Foto: Evelyn Hockstein

Trump je najavio da će američke tvrtke u venezuelanski energetski sektor uložiti najmanje 100 milijardi dolara, uz jamstvo da će SAD osigurati stabilnost i zaštitu ulaganja.

TOMISLAV KLAUŠKI Bojkot prvenstva u Trumpovoj Americi nije više samo pitanje principa, već i zdravog razuma
Bojkot prvenstva u Trumpovoj Americi nije više samo pitanje principa, već i zdravog razuma

– Amerika će odlučivati tko smije poslovati u Venezueli – poručio je predsjednik, dodajući da će novi dogovori donijeti i niže cijene energije za američke građane.

Zemlja s najviše nafte – ali bez novca

Venezuela raspolaže najvećim dokazanim zalihama nafte na svijetu, čak 303 milijarde barela, no proizvodnja je desetljećima u slobodnom padu. S nekadašnjih 3,5 milijuna barela dnevno pala je na svega oko 800 tisuća.

U.S. President Donald Trump at the White House in Washington, D.C.
Foto: Kevin Lamarque

Stručnjaci procjenjuju da bi za potpuni oporavak sektora do 2040. trebalo uložiti više od 180 milijardi dolara. Trump tvrdi da SAD i Venezuela zajedno sada kontroliraju čak 55 posto svjetskih zaliha nafte.

POSLAO PISMO Trump Orbanu poželio puno sreće u izbornoj kampanji: 'Ti si primjer ostatku svijeta...'
Trump Orbanu poželio puno sreće u izbornoj kampanji: 'Ti si primjer ostatku svijeta...'

Chevron jedini unutra, ostali još sumnjičavi

Trenutačno je Chevron jedina američka kompanija koja aktivno posluje u Venezueli, u partnerstvu s državnom tvrtkom PDVSA. Ministar energetike Chris Wright ističe da SAD svakodnevno dobiva informacije s terena upravo preko Chevrona te da bi se proizvodnja mogla povećati relativno brzo.

Ipak, veliki igrači poput Exxona i ConocoPhillipsa ostaju oprezni. Njihovu je imovinu 2007. zaplijenio Hugo Chávez, a iako su dobili arbitražne sporove, novac nikada nisu vidjeli.

NIJE GRENLAND PRVI... FOTO Ovo je popis teritorija i država koje je SAD htio kupiti. Danska im već prodavala otoke!
FOTO Ovo je popis teritorija i država koje je SAD htio kupiti. Danska im već prodavala otoke!

– Treći povratak zahtijevao bi ozbiljne promjene – poručio je šef Exxona Darren Woods.

Amerika drži ključ prodaje nafte

Washington je potvrdio da SAD kontrolira izvoz venezuelske nafte kao sredstvo političkog pritiska. Nafta se prodaje, ali novac završava na računima pod američkim nadzorom.

U.S. President Donald Trump at the White House in Washington, D.C.
Foto: Kevin Lamarque

Trump tvrdi da to nije krađa, već način stabilizacije zemlje, te je najavio da će Venezuela tim novcem kupovati isključivo američke proizvode – od hrane i lijekova do opreme za energetiku.

ŽELI BOLJE UVJETE Trump poručio Moskvi: Pustit ću da istekne nuklearni sporazum
Trump poručio Moskvi: Pustit ću da istekne nuklearni sporazum

– Venezuela bira SAD kao svog glavnog partnera – zaključio je Trump.

Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu
Nakon zastoja

Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu

Iz NIS-a su priopćili kako, sukladno dinamici isporuke, planiraju započeti startne aktivnosti u rafineriji, uz najavu uvoza dodatnih količina sirove nafte
Sandra Benčić i suprug kupili stan od 115 kvadrata u centru Zagreba: 'Cijena je bila dobra'
EKSKLUZIVNO

Sandra Benčić i suprug kupili stan od 115 kvadrata u centru Zagreba: 'Cijena je bila dobra'

Iako imaju manji stan u Zagrebu, zbog djece je obitelj 10 godina bila u podstanarstvu. Benčić će za rate kredita izdvajati više od prosječne plaće. Ali za novi stan to nije bilo dovoljno, pa kaže da je pomogao jedan dar...
Počeo kolaps La Niñe: Evo što će veliki preokret donijeti Europi
ŠTO NAS ČEKA U 2026.?

Počeo kolaps La Niñe: Evo što će veliki preokret donijeti Europi

Faza La Niñe, hladnog lica globalnog klimatskog mehanizma poznatog kao ENSO, dosegla je vrhunac kasno u jesen, no već sada, ranije nego što je uobičajeno, pokazuje znakove rapidnog slabljenja

