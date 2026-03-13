Donald Trump: Rusija možda malo pomaže Iranu u ratu...

"Mislim da im možda malo pomaže, valjda, a on vjerojatno misli da mi pomažemo Ukrajini, zar ne?" rekao je Trump Fox Newsu u petak u radijskom intervjuu, prenosi agencija Dpa. Time je priznao da SAD pomaže Ukrajini. Nekoliko medija izvijestilo je da Rusija šalje Iranu informacije o američkim snagama i potencijalnim metama na Bliskom istoku.

Američka televizija CNN i Washington Post izvijestili su da Moskva snabdijeva Teheran detaljima o lokacijama i podacima o kretanju američke vojske, brodova i zrakoplova.

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff, koji predvodi američko izaslanstvo u pregovorima s Moskvom i Kijevom kako bi se okončao rat u Ukrajini, nekoliko puta je nedavno upitan o tome.

Witkoff je rekao da je informirao Rusiju da ne bi trebala podupirati Teheran obavještajnim ratnim podacima. Također je nedavno rekao da su ruski predstavnici uvjerili Trumpa u telefonskom razgovoru da neće dijeliti obavještajne podatke s Iranom.