Obavijesti

News

Komentari 0
snabdijevaju ih informacijama

Donald Trump: Rusija možda malo pomaže Iranu u ratu...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Donald Trump: Rusija možda malo pomaže Iranu u ratu...
Foto: Nathan Howard

Američki predsjednik Donald Trump vjeruje da je moguće da ruski predsjednik Vladimir Putin "malo" pomaže Iranu u ratu protiv Sjedinjenih Država i Izraela

"Mislim da im možda malo pomaže, valjda, a on vjerojatno misli da mi pomažemo Ukrajini, zar ne?" rekao je Trump Fox Newsu u petak u radijskom intervjuu, prenosi agencija Dpa. Time je priznao da SAD pomaže Ukrajini. Nekoliko medija izvijestilo je da Rusija šalje Iranu informacije o američkim snagama i potencijalnim metama na Bliskom istoku.

Američka televizija CNN i Washington Post izvijestili su da Moskva snabdijeva Teheran detaljima o lokacijama i podacima o kretanju američke vojske, brodova i zrakoplova.

Cijene nafte porasle prema 102 dolara, SAD signalizira nastavak napada na Iran

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff, koji predvodi američko izaslanstvo u pregovorima s Moskvom i Kijevom kako bi se okončao rat u Ukrajini, nekoliko puta je nedavno upitan o tome.

Witkoff je rekao da je informirao Rusiju da ne bi trebala podupirati Teheran obavještajnim ratnim podacima. Također je nedavno rekao da su ruski predstavnici uvjerili Trumpa u telefonskom razgovoru da neće dijeliti obavještajne podatke s Iranom.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026