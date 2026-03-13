Donald Trump šalje 2500 marinaca na Bliski istok!

Američka vojska šalje otprilike 2500 marinaca i najmanje jedan dodatni ratni brod na Bliski istok, piše AP. Iako raspoređivanje predstavlja veliko povećanje broja vojnika u regiji, to ne znači nužno da je kopnena operacija neizbježna ili da će se uopće dogoditi.

- Američko središnje zapovjedništvo zatražilo je dodatne snage jer je dio plana za ovaj rat bio imati marince na raspolaganju kako bi se osigurale mogućnosti korištenja - rekao je američki dužnosnik.

Brodovi su nedavno djelovali u Filipinskom moru, ali sada se kreću prema zapadu, a marinci u tim snagama obično su stacionirani u Japanu.

Američki ministar obrane Pete Hegseth odobrio je zahtjev američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM), koje nadzire vojne operacije SAD-a u toj regiji, za raspoređivanje dijela amfibijske borbene skupine marinaca, odnosno 31. ekspedicijske jedinice marinaca, kao i ratnog broda USS Tripoli, izvijestio je Wall Street Journal.

Još nije jasno za što će se jedinica koristiti niti gdje će točno biti raspoređena.

Takva je jedinica značajna jer je obučena za reagiranje u kriznim situacijama, evakuacije iz opasnih područja, zaštitu veleposlanstava i slično.

Također su obučeni da budu prvi na terenu koji će postaviti područja za druge snage, poput specijalnih operativnih jedinica, da dođu i provedu misiju.