Putin: 'Prosvjedi u SAD-u odraz su dubokih unutarnjih kriza...'

Ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio je u nedjelju da su prosvjedi posljednjih tjedana u Sjedinjenim Državama protiv rasizma i policijske brutalnosti izraz "dubokih unutarnjih kriza" u zemlji

<p>Smrt Afroamerikanca <strong>George Floyda</strong> tijekom policijskog privođenja u Minneapolisu 25. svibnja pokrenula je val prosjeda u zemlji.</p><p>"Naravno, ono što se dogodilo, to je izraz dubokih unutarnjih kriza", rekao je <strong>Vladimir Putin</strong> u intervjuu koji je u nedjelju prenijela državna televizija.</p><p>"Zapravo, to promatramo već dugo, od dolaska na vlast aktualnog predsjednika (Donalda Trumpa), koji je pobijedio na evidentan način, na demokratski način", nastavio je ruski predsjednik.</p><p>"Ali oni koji su izgubili širili su sve moguće izmišljotine kako bi upitnim predstavili legitimitet" Donalda Trumpa, dodao je.</p><p>Godine 2016., nakon Trumpova izbora, uslijedile su optužbe o ruskom miješanju u američke izbore u njegovu korist, što je Moskva žestoko odbacila.</p><p>Po Putinu, borba protiv koronavirusa pokazala je općenite probleme koje ima SAD.</p><p>Vladimir Putin je također istaknuo da se Moskva bolje nosi od Washingtona s pandemijom bolesti covid-19.</p><p>"Izlazimo s minimalnim gubicima.. ali u SAD-u to nije tako", kazao je.</p><p>Rusija je u nedjelju zabilježila 8.825 novih slučajeva koronavirusa, čime ih dosad ima ukupno 528.964, te je u tome treća u svijetu nakon SAD-a i Brazila.</p><p>U Rusiji je nešto manje od 7000 umrlih.</p><p>SAD je u nedjelju prešao dva milijuna zaraženih, ali ima više od 115.000 mrtvih.</p>