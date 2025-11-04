Obavijesti

PORUKA ONIMA IZ NEW YORKA

Donald Trump: Svaki Židov koji glasa za Mamdanija je glup!

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Brian Snyder

Trump opet udara! Zove Židove da glasaju protiv Mamdanija, kojeg naziva "komunistom". Hoće li Njujorčani poslušati ili će Mamdani postati novi gradonačelnik...

Donald Trump pozvao je u utorak njujorške Židove da na izborima za gradonačelnika tog grada glasaju protiv Zohrana Mamdanija, kandidata krajnje lijevog krila Demokratske stranke.

"Svaki Židov koji glasa za Zohrana Mamdanija (...) je glupa osoba!!!“, napisao je američki predsjednik na svojoj platformi Truth Social, ocjenjujući da glavni favorit na izborima "mrzi Židove".

Zohran Mamdani, 34-godišnji  muslimanski demokratski socijalist rođen u Ugandi, gorljiv je zagovornik palestinskog pitanja, a njegova stajališta o Izraelu i ratu u Gazi neprijateljski su primljena u dijelu njujorške židovske zajednice.

Sin indijske redateljice i ugandskog političara, od studentskih dana podupire kampanju bojkota, prestanka ulaganja i sankcija prema Izraelu. 

U pokušaju da umiri javnost, posljednjih je mjeseci dosljedno zauzimao čvrst stav protiv antisemitizma. 

New York je grad s najvećom židovskom populacijom izvan Izraela.

Predviđa se da će Njujorčani u utorak izabrati ljevičara Mamdanija za gradonačelnika, čime bi se otvorila nova fronta protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa i povećale bojazni da će se predsjednik osvetiti gradu u kojem je stekao ime.

Trump je u ponedjeljak zaprijetio da će uskratiti savezna sredstva New Yorku ako demokrat Mamdani pobijedi na izborima za gradonačelnika.

Trump je na svojoj platformi Truth Social nazvao 34-godišnjeg kandidata "komunistom" koji bi grad ostavio s "NULA šansi za uspjeh, ili čak preživljavanje".

Mamdani vodi za sedam bodova sa 41 posto u najnovijoj anketi AtlasIntela.

Iza 34-godišnjeg Mamdanija bivši je guverner države Andrew Cuomo sa 34 posto, kojeg podržava Trump kao 'manje zlo'.

