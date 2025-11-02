Obavijesti

O RATU U UKRAJINI

Kremlj: Nema potrebe za skorim susretom Putina i Trumpa!

Kremlj: Nema potrebe za skorim susretom Putina i Trumpa!
Rusija se u nedjelju udaljila od ideje da se uskoro održi fizički sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Putina o ratu u Ukrajini

"Nema potrebe" da se na brzinu dogovori sastanak u ovom trenutku, rekao je u nedjelju glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, izvijestila je državna novinska agencija TASS. "Sada je potreban vrlo pažljiv rad na detaljima dogovora", rekao je.

Nakon telefonskog razgovora s Putinom 16. listopada, Trump je rekao da se nada da će se u roku od dva tjedna održati samit dvojice čelnika u mađarskoj prijestolnici Budimpešti o okončanju rata.

Ipak, čini se da su naknadni kontakti Washingtona i Moskve uspjeli uvjeriti američke dužnosnike da Rusija nije voljna ublažiti svoje maksimalističke zahtjeve prema Ukrajini.

UDARILI I NA NAFTOVOD Ukrajinski dronovi ponovno su napali objekte u okolici Moskve
Ukrajinski dronovi ponovno su napali objekte u okolici Moskve

Trump je odlučio odgoditi samit na neodređeno vrijeme, rekavši da bi to bio "protraćen sastanak". Potom je 22. listopada prvi put uveo žestoke sankcije dvjema ruskim naftnim kompanijama. 

Peskov je ponovio stav Moskve i odbacio pozive Sjedinjenih Država, Europe i Ukrajine na prekid vatre prije pregovora. Kremlj traži politički dogovor prije okončanja borbi. 

