OGLASIO SE KREMLJ

Novi Putinov šamar Europi, ali i Trumpu: 'To je za nas potpuno neprihvatljivo. Ne NATO vojsci'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Gavriil Grigorov/REUTERS, Ukrainian Presidential Press Ser/REUTERS, Canva

Peskov je dodao da ne zna kad će biti idući krug pregovora između Kijeva i Moskve, ali kako se radi na tome. Najavljivani sastanak Putina sa Zelenskim nije spominjao...

Moskva negativno gleda na europski prijedlog sigurnosnih jamstava za Ukrajinu. NATO trupe ne smiju ući u Ukrajinu, poručio je u srijedu Dmitrij Peskov, vjerni glasnogovornik Vladimira Putina...

Ova poruka je u potpunoj suprotnosti onoga što su ranije poručivali iz tabora Donalda Trumpa

Njegov posebni izaslanik Steve Witkoff kazao je nakon sastanka Putin-Trump u Anchorageu kako je Rusija pristala na sigurnosna jamstva za Ukrajinu koja bi dovela do kraja rata, pisao je BBC. Spominjala su se jamstva slična članku 5 NATO, koji znači da je napad na jednu članicu napad na sve članice, raspoređivanje NATO trupa...

Podsjetimo i da je Trump, nakon sastanka sa Zelenskim i europskim vođama, kazao da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom... Više europskih država kazalao je kako su spremni poslati svoje trupe u Ukrajinu da se spriječi novi ruski napad i osigura mir u sklopu mirovnog sporazuma.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je ranije ovog mjeseca sigurna jamstva koja je spreman pružiti SAD nazvao 'povijesnom odlukom'.

Ali Rusija, koja nastavlja bombardirati ukrajinske civile, sad tvrdi da su 'takva sigurnosna jamstva' za njih neprihvatljiva.

Peskov je dodao da ne zna kad će biti idući krug pregovora između Kijeva i Moskve, ali kako se radi na tome. Najavljivani sastanak Putina sa Zelenskim nije spominjao... Kazao je i da Putin odlazi u posjet Kini krajem mjeseca.

Ali eto, usput su iz Kremlja malo pohvalili Trumpa...

- Američki napori da se okonča ovaj rat su jako bitni - kazao je Peskov...

