Donalda ne voli ni sestra: 'On laže, okrutan je, nema principa'

Donald Trump laže, okrutan je, ne čita, prevarom se upisao na fakultet i stalo mu je samo do njegove izborne baze, tvrdi starija sestra američkog predsjednika Maryanne Trump Barry, umirovljena savezna sutkinja

<p>U razgovoru koji je snimila Trumpova nećakinja Mary Lea Trump 2018. i 2019., a čije isječke je u subotu objavio The Washington Post, Barry djeluje užasnuto ponašanjem svoga brata u Ovalnom uredu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Nema principa. Nikakvih. Nikakvih - rekla je u razgovoru s Mary Trump.</p><p>Barry (83) je bila užasnuta "onime što su činili djeci na granici" s Meksikom. Kao savezna sutkinja, Barry je jednom prozvala imigrantskog suca za "maltretiranje" tražitelja azila u svojoj sudnici. Pretpostavlja da predsjednik Trump "nije pročitao njezino mišljenje o imigraciji."</p><p>"Što je pročitao", pita Mary Trump. "Ne. On ne čita", odgovorila je Barry.</p><p>- Sve što želi je dopasti se svojoj bazi glasača... A njegova baza, moj Bože, ako ste religiozna osoba, želite pomoći ljudima. Ne činite ovo - rekla je Barry u razgovoru za koji je Post rekao da je tajno sniman. </p><p>U jednom drugom trenutku, piše Post, Barry je rekla o svome bratu: "Sve je to lažno. Sve je to lažno i okrutno. Donald je okrutan."</p><p>Barry daje naslutiti u razgovorima da je njezin brat (74) bio loš učenik.</p><p>- Pisala sam zadaće umjesto njega - rekla je.</p><p>I, rekla je, "vozila sam ga po New Yorku da ga pokušamo upisati na fakultet."</p><p>Barry je također pokazala užasnutost po pitanju toga kakav je predsjednik njezin brat.</p><p>- Njegov prokleti tvit i laganje, moj Bože. Govorim preslobodno, no znaš na što mislim. Promjena priče. Nepripremljenost. Laganje. K vragu - rekla je.</p><p>Bijela kuća zasad nije komentirala objavu razgovora u The Washington Postu. Razgovor s Maryanne Trump Barry nije objavljen u nedavnoj knjizi koju je Mary Trump objavila o svome ujaku, "Previše i nikad dosta".</p><p>Mary Trump je rekla da će u predsjedničkoj kampanji podržati demokrata Joea Bidena. </p>