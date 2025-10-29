Obavijesti

TURNEJA PO AZIJI

Donalda Trumpa u Južnoj Koreji nagradili kao mirotvorca. Ipak se neće sastati s Kimom

Piše HINA,
Donalda Trumpa u Južnoj Koreji nagradili kao mirotvorca. Ipak se neće sastati s Kimom
Trump je ranije najavio da je spreman ponovno se sastati s Kimom tijekom posjeta poluotoku, no Pjongjang nije odgovorio na taj poziv, piše France Presse

Južna Koreja u srijedu je u posjet primila američkog predsjednika Donalda Trumpa, uručivši mu repliku zlatne krune te ga nagradivši 'Velikim redom Mugunghwe”, najvišom počasti u toj azijskoj zemlji. Trump je sletio u Južnu Koreju na kraju svoje turneje po Aziji tijekom koje je posjetio i Maleziju i Japan. Američki i južnokorejski zrakoplovi dopratili su Air Force One do vojnog aerodroma gdje je republikanca dočekao vojni orkestar izvedbom 'YMCA', pjesme koju Trump često koristi na svojim skupovima. 

Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung nada se od Trumpa dobiti ustupke u trgovinskim pregovorima o carinama koje je SAD uveo Južnoj Koreji, pokušavajući se američkom predsjedniku umiliti hvaleći njegov pristup Sjevernoj Koreji. 

Leejev ured objavio je da je Trumpu, kao priznanje za njegovu ulogu "mirotvorca" na Korejskom poluotoku, dodijeljen "Veliki red Mugunghwe", najviša počast u zemlji nazvana po južnokorejskom nacionalnom cvijetu, ružičastom sirijskom hibiskusu.

„Htio bi ga nositi odmah”, rekao je Trump pri primanju te nagrade u obliku ogrlice, kao prvi američki predsjednik kojemu je uručena. 

Trump je u srijedu rekao da ovaj tjedan ipak nije u planu susret sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong Unom zbog pitanja „rasporeda”, no da će ipak pokušati ublažiti tenzije između dviju Koreja. 

„Radit ćemo vrlo intenzivno s Kim Jong Unom i svima ostalima kako bismo riješili probleme, jer to jedino ima smisla”, rekao je tijekom susreta s Leejem u južnokorejskom gradu Gyeongjuu.

Trump je ranije najavio da je spreman ponovno se sastati s Kimom tijekom posjeta poluotoku, no Pjongjang nije odgovorio na taj poziv, piše France Presse.

"Vrlo dobro poznajem Kim Jong Una... jednostavno nismo mogli dogovoriti pravi trenutak", pojasnio je američki predsjednik. 

Trump je tijekom prvog mandata održao niz sastanaka sa sjevernokorejskim vođom prije nego što su pregovori propali jer je Pjongjang ubrzao razvoj svog nuklearnog oružja i balističkih projektila.

