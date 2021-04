Organi preminule dvoipolgodišnje Nikoll iz Nove Gradiške, koji su donirani, vode se pod kodom ET 178077, a putem alokacijskog sustava Eurotransplanta organi su dodijeljeni primateljima dječje dobi u Njemačkoj i Mađarskoj. Srce i bubrezi prihvaćeni su od primatelja u Mađarskoj, a jetra je prihvaćena za četverogodišnjeg dječaka u Njemačkoj.

- Prava je rijetkost da su dostupni organi djeteta te dobi. Unutar Eurotransplanta ovako se nešto događa svakih nekoliko godina – rekao nam je transplantacijski kirurg blizak organizaciji.

No, proces usklađivanja odgovarajućih organa od strane donora i primatelja nije niti malo jednostavan. Organi između donora i primatelja trebaju biti usklađeni na više razina. Veliku ulogu igra njihova veličina i težina. Recimo, nije moguće presaditi srce ili pluća odrasle osobe u dječje tijelo. No, iznimka su bubrezi, tvrdi naš izvor, koje je moguće transplatirati u tijelo djeteta. Kod presađivanja jetre u spomenutim slučajevima se koristi samo lijevi režanj.

- Djeca sa zdravstvenim problemima često zaostaju u razvoju pa su samim time i fizički puno manje razvijenija od ostale djece njihove dobi. Možemo zaključiti da je to slučaj u kojemu će srce i bubrezi dvoipologodišnje djevojčice iz Hrvatske biti presađeni u četverogodišnjaku u Mađarskoj – rekao nam je kirurg objašnjavajući razloge zbog kojih se organi donara za primatelja podudaraju prema veličini, a ne prema starosnoj dobi.

Uspješnost operacije ovisi o samom zahvatu, ali i popratnim faktorima kao što su infekcija i nutritivni status.

No, jedno je sigurno, a to je kratki vremenski rok u kojemu organ treba naći put od donora do primatelja. Pluća i srce trebaju biti transplantirani unutar četiri do šest sati, gušterača u roku od osam sati, dok je za jetru taj period 16 do 20, a bubrege do 36 sati.

Trenutno su implementirani perfuzijski sustavi pa se vrijeme može čak i produžiti po pitanju pluća, srca, bubrega i jetre. Ne koristi se u transplantaciji gušterače.

Kolika je cijena transplantacije teško je procijeniti, jer to često ovisi o puno faktora, recimo o samom transportu i udaljenosti između donora i primatelja, a ne samo o operativnom postupku. To ovisi od zemlje do zemlje unutar EU. Ukoliko pacijent nema zdrastveno osiguranje, transplatacija jetre će ga koštati oko 150.000 eura. Transplantacija bubrega košta između 35.000 i 50.000 eura, rekao nam je naš izvor.

Kako funkcionira Eurotransplant

Eurotransplant je međunarodna neprofitna organizacija koja djeluje kao posrednik između donatorskih bolnica i transplantacijskih centara u korist pacijenata kojima je potrebna transplantacija organa u svim državama članicama. Mrežu Eurotransplanta čine Austrija, Belgija, Hrvatska, Njemačka, Mađarska, Luksemburg, Nizozemska i Slovenija, opslužujući ukupno oko 137 milijuna ljudi. Na središnjoj listi čekanja nalazi se otprilike 14 tisuća pacijenata.

Donatorski organi nude se primateljima prema listi popisa. Ljudi iz Eurotransplanta informiraju koordinatore transplantacije i liječnike u transplantacijskom centru pacijenta. Oni također obavještavaju centar za transplantaciju drugog pacijenta s popisa. Podaci o donorima dostupni su oba transplantacijska centra. Liječnici koji liječe odlučuju hoće li prihvatiti organ.

Čim se organ prihvati, liječnik kontaktira pacijenta. Eurotransplant uspostavlja kontakt između donatorske bolnice i transplantacijskog centra. Određuje se točno vrijeme postupka nabave. To se događa u dogovoru s koordinatorom za transplantaciju donatorske bolnice. Istodobno je organiziran, u ovom slučaju prekogranični transport organa od donatorske bolnice do primatelja u transplantacijskim bolnicama.