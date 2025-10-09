Donosimo cjenik troškova u staračkim domovima: Struja je najskuplja, ništa nije besplatno

Cijene domova za umirovljenike lete u nebo, pravo je čudo ako nekome od korisnika, nakon plaćanja računa za dom, išta ostane za odlazak na kavu ili u kazalište, za poklon unucima. No stanarina, koja uključuje i obroke, nije jedini domski trošak jer u mnogim domovima naplaćuju i, recimo, električnu energiju za vlastiti mali hladnjak umirovljenika, koji si oni kupe za držanje mlijeka za kavu, jogurta... Naplaćuje im se i trošak struje za klima-uređaj u sobi, ako ga sami ugrade ili su ga tamo naslijedili. Negdje plaćaju struju i za ventilator ljeti - dakle sami si moraju osigurati hlađenje ljeti i to plaćati, jer javni domovi u vlasništvu županija najčešće klimu imaju samo na hodnicima, pa korisnici vrata soba drže otvorenima, da bi se malo rashladili, a noću se "kuhaju", ili pale vlastite ventilatore i klime, za koje moraju platiti struju.

Najskuplja je struja - u domu

Zavirili smo u cjenike javnih županijskih domova u cijeloj Hrvatskoj, po kojima je za električnu energiju za hladnjak potrebno platiti od tri, do čak deset eura mjesečno. Izračunali smo, s druge strane, da će za mali hladnjak od sto litara, s malom ladicom za led, čak i s poskupljenjem koje stupa na snagu 1. studenog, uz dvotarifno brojilo, mjesečni račun biti manji od dva eura. Sa cijenama koje stupaju pak na snagu 1. siječnja 2026., trošak takvog hladnjaka u godini dana bit će 24,87 eura, što je točno dva eura mjesečno - manje od onoga što domovi već sad, prije poskupljenja, naplaćuju korisnicima.

Svih deset zagrebačkih domova u vlasništvu Grada struju za hladnjak naplaćuju 3,32 eura mjesečno, a 6,64 eura za klima uređaj od lipnja do rujna. U županijskim domovima u Belom Manastiru, Čakovcu ili Požegi, primjerice, za potrošnju hladnjaka treba izdvojiti pet eura mjesečno, u Đakovu četiri, u Šibeniku za mini hladnjak nešto više od 6,5 eura, u Slavonskom Brodu deset eura, koliko tamo naplaćuju i mjesečni dodatak za klima uređaj. Deset eura u sezoni struju za klimu naplaćuju i u županijskom Domu za starije osobe Bjelovar. U Domu za starije i nemoćne Požega korištenje vlastitog ventilatora košta pet eura, od lipnja do rujna.

- Takve su cijene, i što se može! Ja u sobi imam mali hladnjak, imam i domski klima-uređaj, čiji popravak i servis plaćam sam. Uspijem se pokriti s mirovinom, čak mi nešto i ostane, kaže nam Ante Pađen, umirovljeni arhitekt i stanar zagrebačkog doma umirovljenika. Tako je kako je, pomirljivo će ovaj gospodin, zadovoljan, kaže, životom u domu.

Zagreb: Umirovljenik Ante Pađen | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Domovi nude brojne druge usluge koje, naravno, naplaćuju - dodatnu njegu, ovisno o stupnju pokretljivosti korisnika, nošenje obroka u sobu ako to netko želi, dostavu namirnica i potrepština, lijekova, kupanje i pranje kose, brijanje, prijevoz k liječniku... Naruče li tri korisnice svaka po jedan proizvod iz drogerije, na primjer, a nabava potrepština stoji po tri eura, dom će dobiti devet eura za jedan odlazak u drogeriju, a neka od njih će možda skuplje platiti dostavu nego proizvod. No barem im ga ima tko donijeti.

U županijskom domu u Belom Manastiru pomoć pri nabavi lijekova koji se nadoplaćuju košta osam eura mjesečno, nabavka u trgovini po tri eura, priprema i podjela terapije u ambulanti doma - pet eura. Dodatak za serviranje hrane u sobu za pokretne korisnike košta 90 eura mjesečno, ili tri eura na dan.

Ništa nije besplatno

Tri eura je i odlazak u nabavu za korisnike zagrebačkih javnih domova. Dodatak na sobu s balkonom u svim je zagrebačkim domovima, ali i drugdje, dvadeset eura mjesečno. Dostava lijekova u zagrebačkom domu u Klaićevoj je, primjerice, 6,64 eura mjesečno, podjela dnevne terapije pak 26,5 eura, a usluga kupanja, pranja kose i rezanja noktiju 9,29. U požeškom javnom Cvjetnom domu podjela dnevne terapije stoji 27 eura mjesečno, pranje kose deset eura, koliko i, mjesečno, parkirno mjesto za korisnike. U županijskom Domu za starije osobe na Korčuli soba s balkonom dodatno košta 41 euro mjesečno, koliko i serviranje hrane u sobi, a dodatak na dijetalnu prehranu 65 eura. U Domu za starije Bjelovar podjela lijekova po danu stoji dva eura, dakle 60 eura ako se korisniku dostavlja svaki dan, dok je nabava potrepština 3,32 eura.

Dom za starije i nemoćne Čakovec pratnju korisnika na liječničke preglede prva dva sata naplaćuje ukupno sedam eura, toliko je i svaki dodatni sat, Dom za starije i nemoćne Slavonski Brod za pratnju uzima 30 eura. U Cvjetnom domu Šibenik pratnja u bolnicu stoji malo manje od 20 eura. U domu za starije osobe Bjelovar pratnja korisnika na dijagnostičke preglede košta 25 eura, imaju i, za tri eura, uslugu dostave nalaza i medicinske dokumentacije, recepata.

Dom za starije i nemoćne osobe Split je do ovoga svibnja struju za klima uređaj naplaćivao 15, za mali hladnjak četiri, a za veliki šest eura mjesečno, no Splitsko-dalmatinska županija kao osnivač doma je to ukinula.

Struja u Hrvatskoj kao da u svakoj županiji ima drugu cijenu.

Javni domovi koštaju od tristotinjak, do tisuću eura, ovisno o zdravlju korisnika, sobi...Prosječna je mirovina oko 650 eura, često nedostatna da pokrije trošak doma, a kamoli sve ono vanredno.