Donosimo veliki vodič za porez na nekretnine: Tko ga plaća i kako to sve izgleda u praksi

Vlasnici nekretnina moraju do kraja ovoga mjeseca dostaviti Poreznoj upravi podatke bitne za oporezivanje ili pak za oslobađanje od plaćanja poreza na nekretnine, samo u slučaju potrebe, odnosno dostaviti podatke o kojima porezno tijelo nema saznanja. Od početka godine porez na kuće za odmor zamijenio je porez na nekretnine koji su obvezni propisati svi gradovi i općine, kao i utvrditi visinu samoga poreza. Navedeni porez plaća vlasnik nekretnine bilo da je riječ o građanima ili poduzećima, a iznimno ako se ne može utvrditi vlasnik, plaća ga korisnik nekretnine određen prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo. Godišnji porez obračunava se u iznosu od 0,60 do 8 eura po četvornome metru korisne površine nekretnine, a ovisi o lokaciji same nekretnine, što je u nadležnosti lokalne uprave.

Tko ne mora podnijeti prijavu?

Prijavu podataka nisu dužni podnijeti građani za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, odnosno ako građanin ima prijavljeno prebivalište ili plaća račune za komunalije, kao i za nekretnine koje se iznajmljuju na temelju ugovora o najmu ili zakupu koji je prijavljen Poreznoj upravi.

Za što se ne plaća porez?

Porez se ne plaća za nekretnine koje služe za stanovanje, za one koje se iznajmljuju minimalno deset mjeseci, koje domaćinu koji se bavi ugostiteljskom djelatnosti služe za stalno stanovanje, nekretnine koje su bez infrastrukture, krova, narušene statike ili se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda, nekretnine koje služe za javnu namjenu ili institucionalni smještaj, koje se u poslovnim knjigama vode da su namijenjene za prodaju, ali pod uvjetom da je od unosa u knjige do 31. ožujka proteklo manje od šest mjeseci ili ako su nekretnine preuzete u zamjenu za nenaplaćena potraživanja u slučaju da je od dana preuzimanja do 31. ožujka proteklo manje od šest mjeseci, ako su u vlasništvu gradova ili općina ili u vlasništvu građana koji se smatraju socijalno ugroženima temeljem odluke gradova ili općina.

Gdje se prijavljuje prijava za oslobađanje poreza?

Prijava za oslobađanje plaćanja poreza prijavljuje se za nekretnine koje se koriste za stalno stanovanje, ali osoba nema prijavljeno prebivalište, odnosno boravište, ona koja se dugoročno iznajmljuje, a ugovor o najmu nije prijavljen Poreznoj upravi, što je moguće ako je najmodavac trgovačko društvo ili druga pravna osoba, ali i nekretnina koje zbog prirodnih nepogoda ili ranije navedenih nedostataka nisu pogodne za stanovanje.

Kako to izgleda u praksi

U slučaju da ste vlasnik dva stana, u jednom živite vi, a u drugom vaše punoljetno dijete, porez na nekretnine se u tom slučaju ne plaća, odnosno to znači da se od oporezivanja oslobađaju nekretnine koje služe za stalno stanovanje, u ovom slučaju djetetu. Isto je i ako, primjerice, drugi stan iznajmljujete dugoročno, odnosno najmanje deset mjeseci uz uvjet da je sklopljen ugovor o najmu i prijavljen Poreznoj upravi.

Mali ste iznajmljivač, a u nekretnini u kojoj živite iznajmljujete preostala dva kata kuće turistima? Zakon vas tretira kao domaćina i za tu nekretninu u cijelosti se ne plaća porez na nekretnine. U slučaju da imate stan u kojem živite s obitelji, vikendicu na moru i naslijeđenu obiteljsku kuću na selu, a do sada niste bili obveznik plaćanja poreza na kuće za odmor, jer ga gradovi i općine nisu uveli, sad se situacija za vas mijenja. Naime, porez na nekretnine, koji je zamijenio porez na kuće za odmor, obvezan je za sve nekretnine, ako ne ostvaruju ranije spomenute uvjete za oslobođenje.

- Ako dosad nije bilo poreza na kuće za odmor na području grada, odnosno općine, prva će se porezna rješenja za porez na nekretnine donositi prema najnižem iznosu od 0,60 eura po metru četvornom, osim ako grad ili općina svojom odlukom propiše veći iznos - navode iz Porezne uprave.

Vlasnici kuća za odmor koji su do sada uredno primali rješenja o porezu kuće za odmor, koji je i dalje koriste, ne trebaju podnositi prijavu podataka, osim ako su nastupile promjene bilo u površini ili namjeni kuće ili ako je nekretnina zbog oštećenja neupotrebljiva. U slučaju da ste vlasnik naslijeđene derutne kuće na selu nećete plaćati porez na nekretnine ako dokažete Poreznoj upravi da se nekretnina ne može koristiti za stanovanje, primjerice da nema priključak za vodu, struju, ne postoji krov ili slično.

