Milanović put u Albaniju platio iz proračuna, doputovao je na Titovoj jahti: 'Dopis je nejasan'

Nataša Novaković, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, potvrdila je da je odgovor iz Ureda predsjednika stigao u utorak popodne, no da postoje neke kontradiktorne informacije

<p>Protiv predsjednika <strong>Zorana Milanovića </strong>stigla je anonimna prijava Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa zbog puta u Albaniju nakon odmora na Hvaru. Njegov Ured je priopćio kako je u Albaniju otišao na poziv premijera <strong>Edija Rame</strong>, u sklopu obnašanja predsjedničkih dužnosti. </p><p>Samim time su troškovi puta podmireni iz proračuna, dok je smještaj osigurao domaćin. S Pantovčaka su naveli da nije točna informacija da je Milanović savjetovao albanskog premijera. </p><p>Iz Ureda predsjednika nisu pojasnili kojim prijevoznim sredstvom je predsjednik putovao u posjet Albaniji, No, prema pisanju albanskih medija, doznaje<a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/milanovic-odgovorio-na-prijavu-posjet-albaniji-bio-u-sklopu-predsjednickih-duznosti-prijevoz-je-placen-iz-proracuna-a-spavao-je-u-drzavnoj-rezidenciji---617855.html" target="_blank"> Dnevnik Nove TV</a>, predsjednik Zoran Milanović u Albaniju je doputovao vojnim brodom Učka. Riječ je o bivšoj Titovoj jahti koja je u sastavu ratne mornarice. U Albaniji je bio, stoji u tekstu, u pratnji obitelji.</p><p><strong>Nataša Novaković</strong>, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, potvrdila je da je odgovor Ureda predsjednika stigao u utorak popodne, no da postoje neke kontradiktorne informacije. </p><p>- Povjerenstvo ima iz njegovog Ureda dopis kojim se mediji obavještavaju da će 12. i 13. kolovoza biti odsutan jer ima privatni put u Albaniju. S druge strane danas smo dopili dopis da je bio na službenom putu. Nismo dobili dokumentaciju koju Povjerenstvo traži kako bi se potvrdilo ono što dužnosnik navodi. Morat ćemo ponoviti dopis kako bismo dobili dokumentaciju iz koje se vidi tko je platio put, zbog čega je išao, je li išao službeno ili ne, ovo samo očitovanje nije dovoljno - rekla je Novaković za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3873968/novakovic-za-rtl-imamo-kontradiktorne-informacije-moramo-znati-je-li-milanovic-isao-sluzbeno-u-albaniju-ili-ne/" target="_blank">RTL Danas</a> i dodala kako će se Povjerenstvo nastaviti baviti ovim slučajem. </p><p>Predsjednica Povjerenstva kako su putovanja oduvijek bila interesantna pa pritom podsjeća na odlazak bivše predsjednice Grabar-Kitarović u SAD te putovanje u Helsinki za koje nikad nisu dobili dokumentaciju.</p><p>- Nadam se da ovo neće biti još jedan Helsinki i da ćemo dobiti dokumentaciju iz koje se može nešto zaključiti i zatvoriti predmet - poručila je. </p><h2>Sve bliži rok za predaju imovinskih kartica </h2><p>Uskoro ističe rok za predaju kartica članova nove Vlade. Novaković je kazala da one još pristižu, te da treba proći još neki period da ih dobiju i u fizičkom obliku. Nakon toga prolaze administrativnu provjeru, a sve bi trebale biti objavljene za nekih 10-ak dana. Ukoliko ju netko ne preda, u roku od 15 dana morat će podnijeti Povjerenstvu karticu.</p><p>- Mislim da se sada puno ozbiljnije pristupa imovinskoj kartici zbog afera koje su bile prisutne prošle i pretprošle godine. Čini mi se da se nastoje što detaljnije ispuniti. Još uvijek ima pitanja. Mi stojimo na raspolaganju. Još uvijek neke stvari ne navode, drugu javnu funkciju. U ovim novim karticama negdje i nedostaju. Uvijek bi se trebali obratiti da im pomognemo ako imaju pitanje - kazala je Novaković i potvrdila da će Povjerenstvo detaljno provjeriti postoji li nesrazmjer u imovini dužnosnika.</p><h2>Afera Beroš - Zadravec nije slučaj za Povjerenstvo</h2><p>Priča dana je afera oko telefonskog razgovora Vilija Beroša i Dijane Zadravec. Novaković je kazala da je i Povjerenstvu snimka bila interesantna.</p><p>- U ovom trenutku se ne vidi da postoji neki privatni interes koji bi se miješao s javnim interesom dužnosnika Beroša. Ukoliko bi isplivali podaci o nekom njegovom privatnom interesu, tada bi mogli otvoriti predmet. Ukoliko postoji sumnja za neko kazneno koruptivno djelo, to su onda neke druge institucije koje bi se trebale time baviti. </p><p>Na upit koliko je sporno što je snimano bez znanja druge strane, Novaković ističe da nije stručnjak za kaznena djela.</p><p>- Koliko je meni poznato ne smije se snimati drugu osobu ni puštati takve snimke u javnosti, ali nisam ekspert za to područje - poručila je. </p>