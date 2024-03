DORH digao optužnicu protiv policajca koji je ubio Mihaelu (21): Sudit će mu za ubojstvo

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je pred Županijskim sudom optužnicu protiv Marka Smažila (28) zbog ubojstva Mihaele Berak (21). O svemu su se oglasili priopćenjem.

- Okrivljenog 22-godišnjaka se tereti da je 20. rujna 2023. oko 22:00 sata, u Osijeku, u nakani da liši života oštećenicu (2002.), iz službenog pištolja ispalio hitac i pritom joj zadao tešku i po život opasnu tjelesnu ozljedu uslijed koje je oštećenica preminula na mjestu događaja - naveli su.

DORH je zatražio da se optuženiku produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja istovjetnog ili sličnog kaznenog djela.

Podsjetimo, ubojstvo se dogodilo 20. rujna oko 22 sata, u stanu mladog policajca Smažila, i izazvalo je buru nezadovoljstva u javnosti nakon što je u medije 'procurila' informacija da se Mihaela zapravo ubila sama.

Sve primijetile prijateljice

Da nešto ne štima shvatile su njene prijateljice koje su već idućeg dana u javnost pustile prepisku koju su imale sa Mihaelom, a iz koje je bilo vidljivo da je djevojka imala kratkotrajnu vezu sa Smažilom te da je tijekom tok period otkrila da je on problematičan, da joj pravi probleme te da ima namjeru ostaviti ga.

Zašto je i kada nekoliko dana poslije tih poslanih poruka došla u njegov stan, otkrit će se istragom ili tek tijekom sudske rasprave, no neposredno naklon ubojstva dogodilo se to da je Smažil odugovlačio s pozivom prema 112, premještao je namještaj na mjestu ubojstva, tuširao se te tek potom pozvao pomoć. Također je više puta mijenjao iskaz tvrdeći prvo da se Mihaela sama ubila, pa potom da je to bio nesretan slučaj, što je na kraju i izazvalo sumnje policajaca i istražitelja da se možda radi o ubojstvu.

Priveden je s optužbom da je počinio ubojstvo iz nehaja i bez namjere, odnosno nestručnim rukovanjem službenim pištoljem kojega je zadužio mjesec dana ranije, ali tu je kvalifikaciju djela preinačilo odvjetništvo koje je reklo da se smrt Mihaele dogodila s namjerom, što je, dakako, teže kazneno djelo. Mihaelini prijatelji, obitelj i osječka javnost već su nekoliko puta istaknuli sumnje da policija pokušava umanjiti Smažilovu krivnju zbog čega su i organizirali mirne prosvjede. Mihaelina obitelj ogorčena je jer nisu imali nikakva saznanja da se njihova kći viđa sa Smažilom, da bi potom sve detalje saznali iz medija. I oni žele transparentniji rad policije i pravosuđa glede ubojstva njihove kćeri.