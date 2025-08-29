DORH ispitao ravnatelja koji je 'markirao' i svirao s Grašom: Isplaćeno mu više od 9400 eura

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu ispitalo je Vladimira Novaka, dojučerašnjeg ravnatelja Osnovne škole „Petar Zrinski” u Šenkovcu kod Čakovca zbog zloupotrebe položaja i ovlasti.

- Sumnja se da je 48-godišnjak u razdoblju od veljače 2022. do svibnja 2025. kao ravnatelj obrazovne ustanove na području Međimurske županije, u evidencijskim listama radnog vremena neistinito prikazivao da je na svom radnom mjestu odradio preko 480 radnih sati, iako te radne sate stvarno uopće nije odradio i nije se nalazio na svom radnom mjestu, pa mu je na temelju tako izrađenih evidencija radnog vremena nepripadno isplaćeno na ime plaće ukupno više od 9.400,00 eura - navode iz DORH-a.

'Više ne želi biti ravnatelj'

Pročelnica županijskog Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Nives Kolarić Strah potvrdila je novinarima u četvrtak da je sad već bivši ravnatelj u srijedu obavijestio Međimursku županiju da više ne želi biti ravnatelj škole.

Kako bi škola za desetak dana spremno dočekala novu školsku godinu za ponedjeljak je sazvana hitna sjednica Školskog odbora.

Na sjednici će se raspravljati o zahtjevu ravnatelja o njegovom razrješenju te će se imenovati vršitelj dužnosti ravnatelja osnovne škole, rekla je pročelnica, dodavši da će škola raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja.

Oglasila se i policija

Policija je u srijedu izvijestila da je zbog sumnje da je lažirao 500 radnih sati, privela 47-godišnjeg ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove na području Međimurske županije te je protiv njega podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Terete ga da je od veljače 2022. do lipnja 2025. godine, kao odgovorna osoba iskoristio svoj položaj ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove u Međimurju te je u evidencijskim listama radnog vremena neistinito prikazivao prisustvo na radnom mjestu.

Sumnjiče ga da je zlouporabom položaja i ovlasti time za sebe pribavio znatnu imovinsku korist u iznosu od više tisuća eura.

Protiv ravnatelja je zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku PU međimurske, ali je kasnije pušten.