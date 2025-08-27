Ravnatelja međimurske škole ulovili u 'markiranju': 500 sati nije bio na poslu, uhitili su ga

Ravnatelj jedne osnovne škole u Međimurskoj županiji osumnjičen je da je tijekom više od tri godine sustavno lažirao prisutnost na radnom mjestu i tako si nezakonito pribavio višestruku financijsku korist.

Prema informacijama iz policije, 47-godišnji ravnatelj je od veljače 2022. do lipnja 2025. godine u evidencijama radnog vremena prikazivao kako je uredno dolazio na posao, iako je u stvarnosti izostao najmanje 500 sati.

Istragom je utvrđeno da je na taj način školi nanio štetu i pritom sebi pribavio nekoliko tisuća eura.

Zbog sumnje u kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Ravnatelj je ujedno predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.